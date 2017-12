Der international gefeierte Designer Otto Kern ist einem Medienbericht zufolge im Alter von nur 67 Jahren in seinem Haus in Monte Carlo gestorben.

Monte Carlo - Modemacher Otto Kern wurde vor allem als Hemden-Designer bekannt. Nun soll er im Alter von nur 67 Jahren in seinem Haus in Monte Carlo gestorben sein. Einem Bericht der Bild zufolge hatte der Designer einen Herzstillstand und verstarb an den Folgen.

Weitere Informationen folgen in Kürze.