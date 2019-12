Monika Gruber nach Show beleidigt? Theater-Chef erzählt ganz andere Version: „Eine Frechheit“

Monika Gruber richtet in einem Brief schwere Vorwürfe gegen den Chef des Deutschen Theaters.

In einem Brief an Münchens Oberbürgermeister berichtet Monika Gruber von einem Eklat, der sie zu einer weitreichenden Konsequenz veranlasst.

Zoff am Deutschen Theater: Monika Gruber will dort nie wieder auftreten.

Sie sei von Chef Werner Steer beleidigt worden, schreibt die Kabarettistin in einem Brief an OB Reiter.

Theater-Chef Steer widerspricht Grubers Darstellung vehement.

München - Monika Gruber will nie wieder am Deutschen Theater auftreten. Das hat die Kabarettistin aus dem Landkreis Erding Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in einem wütenden Brief mitgeteilt. „Ein solch rüdes, unhöfliches und indiskretes Verhalten ist mir in all den Jahren noch nicht untergekommen“, heißt es in dem Schreiben aus dem Bild zitiert.

Zur Vorgeschichte: Mit ihrem Programm „Wahnsinn“ gastierte Gruber am 3. Oktober 2019 am Deutschen Theater. Chef Werner Steer soll von Gruber vorab Umsatzpacht für ihren Fanartikel-Stand gefordert haben - dem wollte die Künstlerin nicht nachkommen.

München: Monika Gruber will nie wieder am Deutschen Theater auftreten

„Daraufhin verweigerte Herr Steer (...) den Platz im Foyer für die Autogrammstunde samt Merchandising-Verkauf“, schreibt Gruber in ihrem Brief an OB Reiter. Die Entscheidung des Theater-Chefs habe sie dann auch dem Publikum mitgeteilt - was Steer offenbar gar nicht schmeckte. Im Anschluss an den Auftritt soll es zum Eklat gekommen sein.

Während ihrer Ankündigung habe sich Steer auch für das Publikum hörbar echauffiert, heißt es in Grubers Schreiben: „Die Gruber, die blöde Kuh, die spinnt wohl. Kassiert 70.000 Euro und führt sich dann so auf“.

Monika Gruber nach Show beleidigt? Theater-Chef erzählt ganz andere Version

Gegenüber Bild streitet Steer die Vorwüfe vehement ab. Er habe Grubers Merchandising-Stand zu keinem Zeitpunkt verboten, die Umsatzpacht aber tatsächlich verlangt. „Die muss jeder zahlen“, stellt der 60-Jährige klar. Der Vorwurf, er habe Gruber als „blöde Kuh“ bezeichnet, lässt Steer jetzt noch zürnen: „Eine Frechheit. Das habe ich nie gesagt“. Er habe lediglich zum Ausdruck gebracht, dass Grubers Vorwürfe nicht der Wahrheit entsprächen.

Der Theater-Chef kann sich offenbar nicht erklären, wie es zu einem derartigen Eklat kommen konnte. „Monika Gruber und ich kennen uns seit Jahren, wir hatten nie Probleme. Sie ist eine großartige Künstlerin, die wir gerne im Haus haben“, versucht Steer im Nachgang die Wogen etwas zu glätten.

lks

Eigentlich hätte Monika Gruber derzeit allen Grund zur Freude: Der Ansturm auf die Karten für ihren Auftritt in der Olympiahalle (11. Dezember) ist riesig. Doch technische Probleme treiben die 48-Jährige zur Weißglut.