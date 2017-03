Nach Scarlett Johanssons Scheidung: Folgt ein Sorgerechtskrieg?

Bei der 89. Oscarverleihung erschien Scarlett Johansson in einem gewagten Kleid.

New York - Nach jahrelangem Hin und Her ist die Ehe von Scarlett Johansson und Romain Douriac nun endgültig am Ende: Scarlett Johansson hat die Scheidung eingereicht. Nun könnte ein schmutziger Sorgerechtskrieg ausbrechen.

Das verriet Harold Mayerson, der Anwalt des Franzosen, der „New York Post“. Der Jurist deutet auch an, dass ein Sorgerechtskrieg um die dreijaehrige Tochter Rose ausbrechen wird: „Mein Mandant will mit seiner Tochter nach Frankreich ziehen. Frau Johansson reist sehr viel und das wird noch ein interessanter Prozess.“

Die Beiden haben offenbar keine Gemeinsamkeiten

Die Hollywood-Schönheit und der Journalist hatten 2014, kurz nach der Geburt ihres Kindes, geheiratet. Vor zwei Monaten sickerte durch, dass sich das Paar getrennt hatte. Eine Bekannte verriet in „US Weekly“ den Grund: „Scarlett hat beschlossen, dass sie nichts mit Romain gemeinsam hat.“ Nach der Trennung hatten sich die Eltern darauf geeinigt, ihr Kind abwechselnd jeweils eine Woche lang zu haben. Doch laut Bericht soll Johannson dann kuerzere Abstaende gefordert haben - und dass sich Douriac nach ihrem Drehplan richtet. Der soll sich daraufhin quer gestellt haben.

Dierk Sindermann