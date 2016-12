Naddel frisch verliebt - Beziehung mit besonderem Merkmal

„Ob es klappt, weiß ich nicht“

Hamburg - Tolle Neuigkeiten kurz vorm Fest der Liebe: Naddel (51) hat einen Mann kennengelernt, der es wirklich ernst mit ihr meint. Nun spricht sie über die Liebes-Sensation.

Millionen Zuschauer sahen Nadja abd el Farrag in der RTL-Show "Raus aus den Schulden" dabei zu, wie sie sich aus ihrer finanziellen Notlage befreien wollte. Die Bohlen-Ex hat mehrere Tausend Euro Schulden angehäuft. Zwegat verglich sie nach einem ersten Treffen mit einer Obdachlosen. Außerdem wurde bei der Ex von Dieter Bohlen ADHS diagnostiziert. Um ihre Beschwerden in den Griff zu kriegen, muss Naddel Tabletten nehmen.

Naddel frisch verliebt - Ihr neuer lebt Tausende Kilometer entfernt

Doch nun scheinen für die 51-Jährige wieder bessere Zeiten anzubrechen, denn: Naddel ist frisch verliebt! Das verrät sie im Closer-Gespräch und strahlt über das ganze Gesicht. "Ich spüre, dass es mit mir wieder bergauf geht." Sie ist privat wieder glücklich! "Ja, es stimmt", sagt Naddel zögernd. "Es gibt wieder jemanden in meinem Leben. Aber alles ist noch ganz frisch. Ich will da nichts überstürzen."

Ihre letzte langjährige, öffentliche Beziehung, die mit Dieter Bohlen (62), liegt mehr als 16 Jahre zurück. Wer ist der Mann, der Naddel wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert? "Er kommt nicht aus Deutschland, sondern lebt mehrere Tausend Kilometer entfernt", erzählt sie.

Ihr neuer Freund lebt im fernen Ausland

Dass ihr Neuer im Ausland lebt, ist nicht leicht: "Die große Entfernung ist kein Katzensprung. Für einen Wochenendtrip ist das ein wenig weit." Und ihre Heimat Hamburg will sie auf keinen Fall verlassen. Dennoch hat sie Hoffnung: "Ich habe Beziehungen im Bekanntenkreis, die trennen noch mehr Kilometer. Bei denen funktioniert es auch", meint die Entertainerin. Und fügt hinzu: "Ob es klappt, weiß ich nicht. Aber anyway: 2017 wird mein Jahr."

Ein mögliches Hindernis - insbesondere für die Beziehung: Naddels Erkrankung ADHS. Die Symptome Hektik, Ängste, Vergesslichkeit, Konzentrationsschwierigkeiten dürften diese durchaus belasten. "Zunächst einmal bin ich froh, dass festgestellt wurde, warum ich manchmal solche Probleme habe. Es hilft mir schon sehr, zu wissen, was überhaupt mit mir los ist", sagt Naddel.

Nach der Diagnose wurde sie medikamentös eingestellt, nimmt nun täglich eine Tablette. "Ich merke, dass es mir besser geht - mental wie körperlich", sagt Naddel glücklich. Wenn es jetzt auch noch mit der Liebe klappt, dürften die ersten Schritte in ein neues Leben gemacht sein.

