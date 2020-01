Am Strand: RTL-Moderatorin Nazan Eckes zeigt Hammer-Body - und lüftet Geheimnis

RTL-Frau Nazan Eckes kann ihren Körper auf jeden Fall sehen lassen. Auf Instagram postete die 43-Jährige Bilder vom Strand. Nun verriet sie ihr Geheimnis.

Aus dem Urlaub postete Nazan Eckes einige Schnappschüsse

Ihre Fans reagierten begeistert

Nun verriet sie das Geheimnis ihres Hammer-Bodys

Köln - Sie ist Fernsehmoderatorin bei RTL, Model und Mutter von zwei Junges: Nazan Eckes. Und sie scheint so fit zu sein wie nie. Auf Instagram hält die schöne Moderatorin ihre Follower immer wieder mit Fotos auf dem neuesten Stand.

RTL-Moderatorin Nazan Eckes: Hammer-Body kann sich sehen lassen

Zuletzt ließ Nazan Eckes ihre Follower an ihrem Urlaub in Südafrika teilhaben und schien ihren durchtrainierten Body gerne zu zeigen - sehr zur Freude ihrer Fans natürlich.

Bereits nach ihrer Teilnahme bei der RTL-Sendung „Let‘s Dance“ begeisterte Nazan Eckes ihre Fans mit mehreren Schnappschüssen, die sie nur leichtbekleidet zeigten. Damals befand sich die hübsche Brünette im Sommerurlaub in der Türkei, um sich von der aufregenden und anstrengenden Zeit bei der RTL-Tanzshow zu erholen.

Es ist also nicht das erste Mal, dass Nazan Eckes mit ihrem Hammer-Body für Wirbel sorgt. Und ihre Follower scheinen begeistert zu sein. „Da fragt man sich was heißer ist. Der Sand oder du!“, schrieb ein Instagram-User in den Kommentarbereich. Ein anderer meinte schlicht: „Waffenscheinpflichtig!“

RTL-Moderatorin Nazan Eckes postet Urlaubsfotos und verrät ihr Geheimnis

Was das Geheimrezept ihres Körpers ist, hat Nazan Eckes nun gegenüber Gala verraten. Demnach verzichtet sie komplett auf Alkohol und versucht in ihrer Freizeit viel an der frischen Luft zu sein. Das gebe ihr neue Energie. Dass allein frische Lust aber nicht zu diesem Traum-Körper führt, ist aber wohl klar.

„Wenn man wirklich etwas für sich machen will, dann findet man immer eine Zeitlücke“ sagt die Moderatorin. „Das Schlimmste sind die Bauchübungen“, so Eckes in Bezug auf ihr Functional Training.

Eine Diät verfolge sie aber dennoch nicht. Ihr Geheimnis sei es stattdessen auf Zwischenmahlzeiten zu verzichten und lediglich zum Frühstück, Mittag- und Abendessen Nahrung zu sich zu nehmen. Zusätzlich verzichte sie abends auf Kohlehydrate. Letztlich gibt sie aber dennoch zu: „Aber, wenn ich einen Riesenhunger auf Nudeln habe, esse ich sie auch.“

Zuletzt weilte Nazan Eckes noch in den Bergen und postete ein Wow-Foto ohne Hose.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Rolf Vennenbernd