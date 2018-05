Lieutenant Uhura: Star-Trek-Legende leidet an Demenz

Die US-Schauspielern Nichell Nichols (85) ist schwer krank berichten US-Medien. Fans der TV-Serie „Star Trek“ sorgen sich um Lieutenant Uhura.

Nichell Nichols wurde in der Rolle als an Kommunikationsoffizier Lieutenant Uhura an Bord des Raumschiffs USS Enterprise in der TV-Serie „Star Trek“ berühmt. Die mittlerweile 85-Jährige ist wohl eine der legendärsten „Star Trek“ Charakteren. Sie war die erste Afroamerikanerin im Weltraum, wenn auch nur im Fernsehen. Als Lieutenant Uhura dazu noch Captain Kirk - einen Weißen - küsste, ging das damals vielen zu weit.

Demenz Drama um Miss Uhura

In dem US-Magazin TMZ berichtet ihr Sohn Kyle Johnson nun, dass Nichols schwer krank sein soll. Die 85-Jährige soll an Demenz leiden und bräuchte Hilfe. Über einen Anwalt hat er vier Personen als Vormund seiner Mutter bestimmt, um alle Finanzen und persönlichen Belange regeln zu können. Kyle Johnson hält diese Maßnahme für notwendig um das Vermögen seiner Mutter zu schützen.

„Scheinbar gibt es Leute in der Umgebung von Frau Nicols, die sich unrechtmäßig in ihr Leben gedrängt haben und ihr Schaden“, sagte Kyle Johnson gegenüber TMZ. Schon vor drei Jahren soll die Schauspielerin einen Schlaganfall erlitten haben.

+ TV-Serie "Star Trek: Enterprise": Die Crew des Raumschiffes USS Enterprise auf der Brücke in einer Szene der gleichnamigen Serie. © picture alliance / dpa / Ipol 1188 ARC









Klingonen, Sporenantrieb, Story und Crew: So wenig Trekkie-Feeling steckt in „Star Trek: Discovery“





ml