Nina Neuer meldet sich zurück - aber ein Detail bei neuen Fotos wirft große Fragen auf

Sieht so jemand aus, der Liebeskummer hat? Auf jetzt aufgetauchten Bildern wirkt Nina Neuer lebensfroh - wäre da nicht ein mysteriöses Detail.

Im Jahr 2017 heirateten Manuel und Nina Neuer.

Doch die Ehe zwischen dem Nationaltorwart und der Blondine scheiterte früh.

Nun zeigt sich Nina Neuer auf Instagram* - mit tapferen Fotos.

München - In diesen Tagen fragen sich viele: Wie geht es jetzt Nina Neuer, der Ex-Frau von Nationaltorwart und FCB-Kapitän Manuel Neuer? Leidet sie noch unter Liebeskummer?

Die attraktive Blondine und der 34-Jährige hatten sich wohl irgendwann nach dem Oktoberfest oder zum Jahreswechsel getrennt. Genau weiß man das nicht. Im Januar jedenfalls platzte die Bombe. Monatelang tauchte die Ex-Spielerfrau dann aus der Öffentlichkeit ab, erst im Februar gab es ein neues Lebenszeichen von ihr. Sie postete ein Foto aus dem Reitstall*, lächelte dabei in Richtung Kamera. Das Foto hatte viel Symbolkraft: Aufrecht saß Nina Neuer da in ihrem Sattel, gut sichtbar, weil sie angestrahlt wurde vom Tageslicht, eine sehr selbstbewusste Pose. Diese Frau ließ sich nicht unterkriegen - und lässt es auch jetzt nicht!

Nina Neuer meldet sich tapfer zurück: Neue Fotos auf Instagram

Denn am Donnerstag (7. Mai) gab es einen neuen Instagram*-Beitrag von ihr. Auch hier präsentiert sie sich als Frau, die mitten im Leben steht, tapfer lächelt und sich mit Freundinnen abzulenken versucht. Wie eine leidende Ex, die sich daheim unter ihrer Bettdecke vergräbt und aus Frust Schokolade isst, schaut Nina Neuer jedenfalls keineswegs aus. Ganz im Gegenteil: Sportlich wie eh und je genießt die Dressurreiterin in der Sonne und an der frischen Frühlingsluft die Zeit mit ihren Mädels. Putzige Hunde auf dem Arm sorgen dafür, dass der Kuschelfaktor nicht fehlt. Ein Mann - so macht es den Eindruck - braucht es in dieser Runde nicht!

Die Bild will den Hintergrund der Fotos kennen: Nina Neuer habe einer Freundin einen Geburtstagsbesuch abgestattet. Dazu passt auch die Bildunterschrift „Happy Birthday“.

Mysteriöses schwarzes Herz unter Foto von Nina Neuer

Nur eine Sache, die passt nicht ganz ins Bild der tapferen Ex - ein schwarzes Herz. Das postete Nina Neuer nämlich ebenfalls unter das Foto. Ein schwarzes Herz als Emoji wird oft verwendet, um Trauer auszudrücken. Versteckt sich also doch noch mehr Inhalt in diesen Fotos?

mag

