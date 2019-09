TV-Moderatorin blamiert sich auf der Wiesn total - und gibt dann dem Bier die Schuld

Einen fröhlichen Schnappschuss teilten Moderatorinnen Johanna Klum und Jennifer Knäble. Doch der Oktoberfest-Moment ging ordentlich nach hinten los.

München - In ganz München herrscht Ausnahmezustand, das Oktoberfest zieht auch in diesem Jahr viele Promis an. Auch die beiden TV-Moderatorinnen Johanna Klum und Jennifer Knäble statteten der Festwiese einen Besuch ab. Doch ein Beweis ihres Abends im Zelt geht dann ordentlich nach hinten los, Fans zeigen sich von einer Kleinigkeit belustigt.

Oktoberfest 2019: TV-Moderatorinnen feiern auf der Wiesn - dann die Blamage

Die ProSieben- und die RTL-Frühstücksfernsehen-Moderatorin feierten im Rahmen der „Madlwiesn“ im Schützenzelt. Das Event lockt jedes Jahr aufs Neue weibliche Prominente und Wiesn-Freundinnen an. Unter einem von Johanna Klum veröffentlichten Schnappschuss zeigt sich die Moderatorin begeistert von der Einladung.

„Madlwiesn!! So viele tolle Frauen, super leckerer Kaiserschnitt und viel zu wenig Schlaf..loved it!“ drückt das ProSieben-Gesicht ihre Begeisterung aus.

Doch bei aller Freude über die schönen Stunden im Zelt, aufmerksamen Fans fällt umgehend das Haar in der Suppe auf. „Leckerer Kaiserschnitt?“, lässt ein Fan seiner Verunsicherung prompt freien Lauf. Entsetzte Smileys mehrerer Fans verdeutlichen die Irritationen der Fangemeinde. „Sorry, verkatert. Das Bier hat Schuld“ erklärt die hübsche Moderatorin ihren wohl unbeabsichtigten Fehler umgehend.

Um jegliche Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, korrigiert die 39-Jährige den lustigen Fehler dann prompt in der Bildunterschrift. Die hübsche Moderatorin meinte demnach natürlich den „Kaiserschmarrn“, ein absolutes kulinarisches Highlight auf dem Oktoberfest.

Oktoberfest 2019: Jennifer Knäble lässt sich Fauxpas nicht anmerken

Moderatorin Jennifer Knäble geht auf den Fehler ihrer Freundin nicht ein, die hübsche RTL-Moderatorin erklärt unter dem Schnappschuss lediglich: „4 Tage gehen so schnell rum. Es war so schön mit dir!“

Ein „ekelhafter“ Vorfall ereignete sich nun bei einem Dirndl-Test: Zuschauer sind nach der RTL-Sendung entsetzt. Bei ihrem ersten Wiesn-Besuch leistete sich Lena Meyer-Landrut prompt einen Trachten-Fauxpas. Und postet am nächsten Tag fleißig weiter.