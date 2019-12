Deutscher Popstar planscht im Bikini - Fans begeistert: „Abbild der jungen J.Lo“

Nicht zum ersten Mal wird ein deutscher Popstar mit Jennifer Lopez verglichen. Jetzt zeigt die Sängerin ihre Kurven - die Fans sind begeistert.

Mandy Capristo zeigt sich selten als Bikini-Babe

Nun postete die Sängerin ein ungewohntes Foto

Die Fans von Mandy Capristo vergleichen sie mit J.Lo

München - Auf einen großen Teller Pasta möchte die Halbitalienerin Mandy Capristo nicht verzichten. Freudestrahlend sitzt die ehemalige DSDS-Jurorin vor einer Portion Spaghetti und Rotwein. Gutes Essen und Strandspaziergänge - möglicherweise ist Mandy Capristo Anfang Dezember nach der Verleihung der 1Live-Krone in den Urlaub aufgebrochen.

Weg von zu Hause scheint die Sängerin alles etwas lockerer zu nehmen. So ist wohl auch der Schnappschuss im knappen Bikini entstanden. Ein Foto mit Seltenheitswert: Auch im Sommer postete Mandy Capristo keine Bilder von sich in Badekleidung. Meistens ist die 29-Jährige in weiten T-Shirts oder langen Hosen in den sozialen Netzwerken zu sehen.

Mandy Capristo zeigt sich ausnahmsweise im Bikini

In ihrem Post vom 9. Dezember 2019 können ihre knapp 650.000 Instagram-Follower die Kurven der Musikerin bewundern. Enthusiastisch läuft Mandy Capristo von einem Kiesstrand ins glasklare Meerwasser. Die lange Mähne der Halbitalienerin fällt über ihren schmalen Rücken. Die Kurven der 1,65 Meter großen Ex von Mesut Özil werden von einem weißen Bikini betont. Auf der Schwarz-Weiß-Fotografie wendet Mandy Capristo der Kamera den Rücken zu und widmet sich dem Meer.

Mandy Capristo planscht im Bikini - „Abbild der jungen J.Lo“

Enttäuscht sind ihre Fans deshalb nicht, wie in den Kommentaren zu lesen ist: „Ein schöner Rücken kann auch entzücken...“ oder „Schöner knackiger Popo“ schreiben die Fans des Popstars. Apropos schöne Kehrseite: Nicht zum ersten Mal wird Mandy Capristo mit US-Star Jennifer Lopez verglichen. So schreibt ein User unter das Foto: „Für mich immer noch ein Abbild der jungen J.Lo. Nur noch hübscher.“

+ Möglicherweise ist Mandy Capristo Anfang Dezember nach der Verleihung der 1Live-Krone in Bochum in den Urlaub aufgebrochen. © dpa / Rolf Vennenbernd

Mandy Capristo wird poetisch: „Wenn der Sonntag eine Person wäre ...“

Zu einem Schwarz-Weiß-Bild passt ein wenig Poesie, dachte sich Mandy Capristo wohl. Statt ihrem Standort teilt die Songwriterin ein kurzes Gedicht auf Englisch mit dem Foto, in dem es heißt: „Wenn der Sonntag eine Person wäre, würde sie dich in Ruhe lassen, ohne Bewertungen. Sie würde nicht viel von dir erwarten, außer, dass du dich ausruhst. Und sie würde dich in Frieden zerbrechlich sein lassen. Denn die anderen Tage werden unausweichlich kommen. Und diese sind nicht so nachsichtig.“

In diesem Sinne lassen die Follower von Mandy Capristo die Sängerin ihren Sonntag, den 2. Advent, genießen. Statt durch kalten Wind hüpft Mandy Capristo im Sonnenschein in die besinnliche Zeit des Jahres.

Rubriklistenbild: © Screenshot In stagram Mandy Capristo