Prinz Philip (96), Ehemann der Queen, im Krankenhaus

Prinz Philip sitzt neben der Queen bei der offiziellen Geburtstagsparade in der Kutsche.

Der 96 Jahre alte Prinz Philip ist in der vergangenen Nacht ins Krankenhaus eingeliefert worden. Am Dienstag hatte er noch an der Seite seiner Ehefrau Queen Elizabeth II. das Pferderennen in Ascot eröffnet.