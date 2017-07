ZDF greift bei Herzogin Kate einmal voll daneben

Das ging akustisch wohl ein bisschen in die Hose: Das ZDF hat den Deutschlandbesuch von Prinz William, Herzogin Kate und den kleinen Royals musikalisch wenig passend untermalt - zumindest, wenn man den Songtext beachtet.

„Pack meine Taille“, „Drück deinen Körper an meinen“ ... wer denkt bei diesem Ed-Sheeran-Songtext nicht an die britischen Royals? Nein, Sie nicht? Nun, eigentlich tut das wohl niemand. Dementsprechend daneben wirkte die Songauswahl, die das ZDF als Untermalung seiner Sondersendung anlässlich des royalen Besuchs von Prinz William, Herzogin Kate und ihrem Nachwuchs in Deutschland gewählt hat.

Im Zusammenschnitt, den das ZDF in der Mediathek zeigt, wird klar: Die Musikauswahl für die Doku ging richtig daneben. Während Kate mit royaler Geste in die Kameras winkt, ruft Ed Sheeran zu heißeren Taten auf - und der aufmerksame Zuschauer (-hörer) fragt sich, warum ausgerechnet dieser Song gewählt wurde. Zumindest vom Text her hätte es wohl passendere Stücke gegeben. Immerhin: Wenig königlich-verstaubt, sondern sehr nahbar und modern kommen die Royals durch die Musik rüber. Und das war wohl auch das Ziel.

Schon vor dem Fernseher dürften sich vergangene Woche einige gewundert haben - erst mit etwas Verspätung bekommt die Panne nun aber breitere Öffentlichkeit im Netz, unter anderem über die Huffington Post.

sta