Promi Big Brother 2020: Sat1. zeigt vor der 1. Folge exklusive Einblicke in den TV-Knast

Am Freitag startet Promi Big Brother mit einer Live-Show auf Sat1. – 12 Bewohner sind bereits eingezogen. Jetzt zeigt der Sender erste Bilder aus dem TV-Knast:

Am Freitag (7. August) hat das Warten ein Ende: Promi Big Brother 2020 startet um 20:15 Uhr auf Sat.1 und Joyn mit einer großen Live-Show. Schon vor der 1. Folge sind 12 Bewohner ins „Märchenland“ gezogen – unter diesem Motto stehen die PBB-Bereiche, in dieser Staffel. 12 Teilnehmer sind bereits in den TV-Knast gezogen – vier weitere Promis werden in der Live-Show folgen. Am Tag vor der 1. PBB-Folge gibt Sat1. einen ersten Einblick in die Bereiche, in denen die Promis die nächsten Wochen verbringen werden. Über alle Entwicklungen der 1. Folge von Promi Big Brother berichtet MANNHEIM24* im Live-Ticker (*MANNHEIM24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks)