Promi-Stelldichein beim Radio Regenbogen Award

Rust - Man nehme Chart-Stürmer wie Nelly Furtado und Olly Murs, würze das Ganze mit Iris Berben oder Mario Barth – fertig war der Radio Regenbogen Award im Europa-Park.

Vom Blitzlichtgewitter der über 200 Journalisten und Selfie-Alarm bei den zahllosen Fans auf einem der längsten Roten Teppiche (82 Meter) aller Preisverleihungen in Deutschland berichtet Mannheim24.de.

Es war wieder große Promi-Parade angesagt beim Radio Regenbogen Award am vergangenen Freitag im glamourös rausgeputzten Confertainment Center im Europa-Park.



Schade nicht nur für die jüngeren Zaungäste am “Laufsteg der Stars“: Vom kongenialen TV-Duo „Joko & Klaas“ war leider nur Joko Winterscheidt (38) da – ohne Klaas Heufer-Umlauf (33).



Auch Sänger Julian Perretta („Miracle“), der ursprünglich für den „Song des Jahres“ belohnt werden sollte, war nicht da – aufgrund eines nicht verschiebbaren persönlichen Termines.



Echter Hingucker: Eine zweite Bühne mitten in der mit 1.600 Plätzen restlos ausverkauften neuen Europa-Park Arena.



Und für die Live-Auftritte von Super-Stars wie Nelly Furtado („Maneater“), Olly Murs („Troublemaker“), Milow („Ayo Technology“), Clueso („Cello“), Silbermond („Symphonie“) und Imany („Don‘t be so shy“) war natürlich auch für genug Power gesorgt: Satte 250.000 Watt starke Lautsprecherboxen beschallten den Saal, 390 Scheinwerfer setzten die Stars in rechte Licht. Für beste Sicht bis in die letzte Reihe sorget die 220 Quadratmeter große Leinwand (1,4 Millionen LEDs).



Das Portal Mannheim24.de hat das Event im Live-Ticker begleitet und zahlreiche Bilder online - und sich anschließend auch auf der Aftershow-Party umgeschaut.

pek