Auch Biograf von Helmut Kohl gestorben

Am Tag des Todes von Helmut Kohl ist auch bekanntgeworden, dass sein Biograf Hans-Peter Schwarz gestorben ist.

München - Der Publizist, Politologe und Zeithistoriker Hans-Peter Schwarz tot. Er starb bereits am Mittwoch (14.6.) im Alter von 83 Jahren, wie die Deutsche Verlags-Anstalt (DVA) am Freitag in München mitteilte. Schwarz begleitete als Autor über Jahrzehnte die politische und gesellschaftliche Debatte in Deutschland. Einen Namen weit über die Fachwelt hinaus hatte er sich nicht zuletzt mit Biografien über Konrad Adenauer, Axel Springer oder Helmut Kohl gemacht. Bekannt war der Wissenschaftler auch für seine politischen Essays. Zuletzt hatte sein Buch „Die neue Völkerwanderung nach Europa - Über den Verlust politischer Kontrolle und moralischer Gewissheiten“ für Aufsehen gesorgt.

1934 in Lörrach geboren, promovierte Schwarz über Ernst Jünger und lehrte anschließend als Politologe in Osnabrück, Hamburg und Köln. Als Nachfolger von Karl Dietrich Bracher leitete er ab 1987 das Seminar für Politische Wissenschaft an der Universität Bonn. Emeritiert wurde er 1999.

Am Freitag starb Altkanzler Helmut Kohl im Alter von 87 Jahren. dpa