Royale Hochzeit: Darum ist Tante „Fergie“ nicht eingeladen

Am 19. Mai 2018 schaut die ganze Welt nach England: Alles, was Rang und Namen hat, wird sich zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle einfinden, nur Harrys Tante „Fergie“ ist nicht eingeladen.

London - Was für eine Schmach! Prinz Harry lädt seine eigene Tante Sarah Ferguson nicht zu seiner Hochzeit ein. Das berichtet die Sun unter Berufung auf interne Quellen. Noch in dieser Woche sollen die Einladungen zu dem königlichen Event verschickt werden. Nur eben nicht an Mrs. Ferguson. Zur Begründung heißt es, die 58-jährige Duchess of York respektiere die Privatsphäre der königlichen Familie nicht. Harry vertraue nicht darauf, dass „Fergie“ ihren Mund halten könne. Solche Anschuldigungen kommen selbstverständlich nicht von ungefähr. Bereits bei früheren gesellschaftlichen Ereignissen - inklusive der pompösen Hochzeit von William und Kate 2011 - wurde Sarah Ferguson aufgrund ihres Rufes als Plaudertasche nicht berücksichtigt.

+ Während der Hochzeit von William und Kate machte Sarah „Fergie“ Ferguson Urlaub in Thailand. © dpa

Damals verkroch sie sich nach Thailand und verfolgte die Hochzeit im Fernsehen. Dort konnte sie auch ihre beiden Töchter Eugenie und Beatrice bewundern, die - im Gegensatz zu ihr selbst - eingeladen waren. Ausgerechnet in einer Talkshaw mit Oprah Winfrey drückte die Ausgeladene ihren Kummer darüber aus, nicht dabei gewesen zu sein: „Ich weiß, dass ich mich durch mein Verhalten in der Vergangenheit ausgegrenzt habe. Warum habe ich nur all diese Fehler gemacht? Ich wollte dabei sein mit meinen Mädchen, ihnen beim Ankleiden helfen und als Familie zur Hochzeit gehen.“

Talkshow-Verbot für Tante Fergie

Ob Harry sich erweichen lässt und die Ex-Frau von Prinz Andrew doch noch eine Einladung zur Hochzeit erhält? Eher nicht. Die interne Quelle ließ laut der Sun verlautbaren, dass Fergie weiterhin Lobby-Arbeit betreibe, Harry sie aber definitiv nicht dabei haben wolle.

Mit der Hochzeit von Prinzessin Eugenie am 12. Oktober, bei der Fergie als Mutter natürlich nicht fehlen darf, steht der Königsfamilie ohnehin schon ein „Albtraum“ bevor. Dabei wurden nach Angaben eines Insiders Vorkehrungen getroffen, um den Schaden in Grenzen zu halten. „Es wurde angeordnet, sich vor Eugenies Hochzeit bedeckt zu halten, nicht in Talkshows zu gehen oder Interviews über die Königsfamilie zu geben.“

lg