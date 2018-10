Ein Detail könnte es verraten: Ist Herzogin Kate zum vierten Mal schwanger?

Kate zeigte sich vor Kurzem zum ersten Mal seit ihrer Babypause wieder bei einem offiziellen Anlass. Ein Detail soll jetzt die Schwangerschaft der Herzogin verraten haben.

München - Ist es denn tatsächlich wieder so weit? Herzogin Kate und ihr Mann Prinz William sorgten bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt nach der Babypause für Furore. Der Grund: Ihre Kleidung. Verrät die Herzogin mit ihrem Outfit etwa, dass sie schon wieder schwanger ist?

Herzogin Kate ist bereits dreifache Mutter

Als Kate Middleton und Prinz William sich 2011 das Ja-Wort gaben, schien die Welt für alle Royal-Fans perfekt. Kate genoss und genießt noch immer unglaubliche Beliebtheit bei den Briten. 2013 bekam sie dann ihren ersten Sohn George, zwei Jahre später folgte Töchterchen Charlotte. Erst vor fünf Monaten kam dann Baby Nummer drei zur Welt: der kleine Louis.

+ Vor fünf Monaten präsentierten die frischgebackenen Eltern stolz ihren Sohn Louis. © dpa / John Stillwell

Obwohl der royalen Mutter fünf Monate Auszeit von den königlichen Verpflichtungen gewährt wurde, waren die letzten zwei Wochen für Herzogin Kate schon recht stressig: Zuerst die Taufe des kleinen Louis und danach die Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank. Nichtsdestotrotz strahlte die Herzogin bei ihrem ersten offiziellen Auftritt nach der Babypause in einem zart-rosa Kleid über beide Ohren. Doch genau das lässt die Gerüchteküche gerade brodeln. Ist Herzogin Kate etwa nach nur fünf Monaten nach ihrer Geburt des dritten Kindes schon wieder schwanger?

Herzogin Kate und Prinz William: Verrät ihre Kleidung eine Schwangerschaft?

Eins steht fest: Herzogin Kate und Prinz William wünschen sich vier Kinder. Doch geht es wirklich so schnell bei den Royals? Besonders wäre die erneute Schwangerschaft auf jeden Fall, denn nachdem Kates Schwester Pippa erst letzte Woche zum ersten Mal Mama geworden ist, hat nun auch Herzogin Meghan ihre Schwangerschaft verkündet. Bei den Royals laufen demnächst also viele kleine Babys herum, noch ein zusätzliches von Kate würde die Idylle perfekt machen.

Doch was deutet überhaupt auf eine erneute Schwangerschaft Kates hin? Der Onlineauftritt der „InTouch“ ist sich da ganz sicher: Mit dem lila Kleid verkündet die Herzogin ihre Schwangerschaft.

+ Die Outfits des Paares regen Diskussionen an: Ist Herzogin Kate erneut schwanger? © dpa / Eddie Mulholland, Daily Telegraph

Die „InTouch“ erklärt ihren Verdacht so: Bereits im Juli 2017 trug die Herzogin in Hamburg genau das gleiche Outfit, ebenso ihr Ehemann. Damals war die Herzogin ganz frisch schwanger zu Sohn Louis. Dasselbe Outfit zweimal zu tragen, das kann für die Zeitschrift kein Zufall sein.

Herzogin Kate: Immer bedacht auf die Outfit-Auswahl

Was für eine Schwangerschaft spricht: Herzogin Kate wählt ihre Kleidung tatsächlich mit Bedacht. Während ihrer letzten drei Schwangerschaften trug die Herzogin meist Zartrosa oder Babyblau, nach den Geburten erinnerten die Outfits an die ihrer verstorbenen Schwiegermutter, Lady Diana. Bei ihrem Ehemann ist die Sache schon sehr viel schwieriger zu beurteilen, immerhin kann man mit einem schlichten Anzug kein ganz so aussagekräftiges Statement setzen. Aber der Prinz trägt genau die gleiche Krawatte wie vor einem Jahr, passend zu Kates lila Kleid.

Ob Herzogin Kate nun wirklich wieder schwanger ist, kann man natürlich allein von der Kleidung nicht beurteilen. Man darf aber durchaus gespannt sein, ob in den nächsten Monaten eine weitere freudige Nachricht aus dem Kensington Palace trudelt.

