Interview erschüttert England: Missbrauchsopfer stellt Sohn der Queen in TV-Interview bloß

Der Missbrauchs-Skandal im englischen Königshaus weitet sich weiter aus. Nun äußerte das mutmaßliche Opfer neue Vorwürfe gegen Prinz Andrew.

Die Vorwürfe gegen Prinz Andrew spitzen sich weiter zu.

In einem TV-Interview äußerte die damals 17-Jährige neue Details.

Missbrauchte Prinz Andrew etwa eine Minderjährige?

London - Nicht selten erlebt das englische Königshaus negative Schlagzeilen. Die Royals rund um die Queen mussten in den vergangenen Jahrzehnten bereits viele Skandale über sich ergehen lassen. Doch die Vorwürfe gegen Prinz Andrew nehmen nun ein immer größeres Ausmaß an. Das Interview des mutmaßlichen Opfers erschüttert Großbritannien.

Prinz Andrew: Opfer stellt Sohn der Queen in TV-Interview bloß - jetzt könnte Festnahme drohen

Die Vorwürfe gegen Prinz Andrew wiegen schwer. Bereits seit Monaten sieht sich der Sohn der Queen inmitten eines Missbrauchs-Skandals. Während die ersten Anschuldigungen gegen den 59-Jährigen bereits seit Monaten in der Öffentlichkeit kursieren, weitet sich der Skandal nun von Woche zu Woche weiter aus. Am Montag veröffentlichte die BBC nun ein Interview mit dem angeblichen Missbrauchsopfer Virginia Roberts Giuffre.

Die heute 35-Jährige beschuldigt Prinz Andrew bereits seit Monaten, sie als damals 17-Jährige gemeinsam mit dem US-Millionär Jeffrey Epstein missbraucht zu haben. Während Epstein im August tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden wurde, sieht sich Prinz Andrew nun neuen brisanten Anschuldigungen ausgesetzt.

Queen-Sohn Prinz Andrew: Royal leugnet veröffentlichte Aufnahme - Mutmaßliches Opfer spricht im Interview

In dem nun ausgestrahlten TV-Interview erklärt Giuffre, insgesamt dreimal zum Sex mit dem britischen Royal gezwungen worden zu sein. Ein von der damals 17-Jährigen veröffentlichtes Foto soll die Begegnung der beiden beweisen. Das Königshaus selbst leugnet die Echtheit der Aufnahme jedoch. Doch die Anschuldigungen scheinen auch an der Queen nicht spurlos vorbeizugehen. Die Hinweise verdichten sich, dass schon bald die Thronfolge an Prinz Charles weitergegeben werden könnte.

+ Prinz Andrew (r.) sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. © AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS "Er weiß, was geschehen ist, ich weiß, was geschehen ist. Aber nur einer von uns erzählt die Wahrheit", sagte die US-Bürgerin Giuffre, die früher Roberts hieß, nun in dem BBC-Interview. Bereits vor zwei Wochen äußerte sich der Prinz selbst in einem Interview mit BBC. Doch der Auftritt vor der Kamera entpuppte sich für Prinz Andrew zu einem Fiasko. Nur wenige Tage nach der Ausstrahlung legte der Sohn der Queen alle öffentlichen Ämter nieder.

Prinz Andrew in Missbrauchs-Skandal verwickelt - Droht nun dem Sohn der Queen die Festnahme?

In dem nun ausgestrahlten Interview äußerte sich das mutmaßliche Opfer "angewidert" über ihre damaligen Begegnungen mit dem Prinzen. Er sei ein "grässlicher" Tänzer und schwitze so stark, dass es "wie Regen" herabriesele. Sie habe sich auf Andrew nur eingelassen, weil Epstein und seine damalige Freundin Ghislaine Maxwell das von ihr erwartet hätten.

Sie habe mit Andrew in Maxwells Londoner Haus geschlafen, sagte Giuffre. Andrew hatte in seinem Interview gesagt, er könne sich an Treffen mit Giuffre nicht erinnern und er habe "absolut und kategorisch" keinen Sex mit ihr gehabt. Laut einem BBC-Bericht muss Andrew inzwischen auch mit Vorladungen rechnen, sollte er wieder in die USA reisen. Die Anwälte von fünf Epstein-Opfern verlangen demnach, dass der Prinz in Gerichtsverhandlungen aussagt.

---

Der Missbrauchs-Skandal könnte auch für die Töchter des Prinzen weitreichende Folgen haben. Kurz vor der Traumhochzeit von Prinzessin Beatrice könnte das Ja-Wort wackeln. Die aktuelle Zeit dürfte auch für Herzogin Kate alles andere als einfach sein. Die Frau von Prinz William begleitete nun offenbar ihren Bruder zu einer Therapie.

Rubriklistenbild: © AFP / HO