Sarah Connor: Sängerin schockt Fans mit diesem freizügigen XXL-Foto

Delmenhorst - Wie nordbuzz.de* berichtet, steht das neue Album von Sarah Connor in den Startlöchern. Wohl ein sehr guter Zeitpunkt, um über einen neuen Look nachzudenken. Doch hat es die Sängerin mit der möglichen "Generalüberholung" etwas zu weit getrieben? Ein Foto, das die Sarah Connor auf Instagram postete, war sofort Anlass für wildeste Spekulationen unter den vielen Fans.

Sarah Connor: Sängerin schockt Fans mit heißem Foto bei Instagram

Der besagte Schnappschuss aus dem Urlaub zeigt Sängerin Sarah Connor mit verdächtig straffen Gesichtszügen, bemerkenswertem Schmollmund und einem straffem XXL-Dekolletee. "Auf den ersten Blick dachte ich jetzt, du bist Lulu", kommentiert eine Nutzerin das Bild. Lulu ist Sarah Connors wesentlich jüngere Schwester. "Dieser Muuuuuund........ ", schreibt ein erstaunter Fan zu den erstaunlich vollen Lippen der Sängerin. Ein weiterer User geht auf den Lippen-Kommentar ein: "Das ist mir auch als erstes aufgefallen."

Sarah Connor: Sängerin sieht auf Foto bei Instagram optisch verändert aus

Doch am meisten springt den zahlreichen Fans von Sarah Connor auf dem Foto bei Instagram das Dekolletee der erfolgreichen Sängerin ins Auge: Die Oberweite der Vierfach-Mama sieht auf dem Bild extrem straff und groß aus. "So schöne Boobies!", ist tatsächlich noch einer der züchtigeren Kommentare unter dem Foto.

Sarah Connor überrascht ihre Fans - So intim hat sie sich noch nie gezeigt

Sarah Connor: Sängerin lehnt eine Brust-OP kategorisch ab

Laut inTouch äußerte sich Sarah Connor bezüglich einer möglichen Brust-OP in der Vergangenheit folgendermaßen: "In der Hinsicht habe ich keinen Bedarf. Eher lasse ich mir mal die Nase verkleinern – wenn ich Zeit dafür habe."

