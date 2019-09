Ist sie es wirklich? Sarah Lombardi sieht jetzt extrem anders aus

Sarah Lombardi sieht irgendwie völlig verändert aus. Die Sängerin präsentiert sich plötzlich in einem seltsamen Look. Ob das nur eine Phase ist oder ein Statement?

Köln - Sarah Lombardi (26) war gerade erst mit ihrem Söhnchen Alessio (4) in Italien unterwegs. Die beiden haben sich Venedig inklusive Gondel-Tour angeguckt, wie auf ihrem Instagram-Account zu erfahren ist. Scheinbar hat der Trip in die romantische Lagunenstadt den Blick von Sarah Lombardi ein wenig verschoben. Jedenfalls zeigt sich die 26-Jährige in einem neuen Look.

In ihrer Instagram-Story postet die Neu-Jurorin von „Das Supertalent“ einen Clip aus einem Badezimmer. Sarah Lombardi filmt sich im Spiegel, und zwar in einem weißen, eierschalenfarbenen Trainings-Anzug mit einem dicken gelben Streifen über der Brust. Zum sportlichen Zweiteiler trägt sie Turnschuhe. Ihre Haare hat sie zu einem Dutt hochgezwirbelt. Unübersehbar ist jedoch ihre goldene Brille.

Sarah Lombardi - krasse Veränderung

Sarah Lombardi versteht es, ihre 1,1 Millionen Follower auf Instagram zu unterhalten. Allerdings präsentiert sich die Ex von Pietro Lombardi überwiegend tief ausgeschnittenen Tops oder verspielten Kleidchen. Für ein Bikini-Foto musste sie kürzlich heftige Kritik von einigen Usern einstecken. Doch ihren Hatern bietet die hübsche Brünette Paroli. Auch ihre Fans stehen ihr zur Seite. Der Jogging-Anzug inklusive Brille ist nun eine ganz andere Nummer. Keine Frage, die Sängerin kann einfach alles tragen, doch was steckt hinter dem Outfit? Ist das etwa ihr neues Lieblingsteil?

Video: Sarah Lombardi enthüllt die Details über die Arbeit mit Dieter Bohlen

Sarah Lombardi zeigt sich nicht mehr ohne

Denn: Wieder zurück in Köln postet die Sarah Lombardi ein weiteres Video in ihrer Instagram-Story. Und siehe da: Sie trägt offenbar wieder den Trainings-Anzug. Aber diesmal schmückt eine Brille im Piloten-Design ihr Gesicht. Das Gestell ist schon recht auffällig.

Ob sie damit ein Statement setzen will? Ihr „Das Supertaltent“-RTL-Debüt kam bei einigen Zuschauern nicht besonders gut an. Vielleicht will Sarah Lombardi nun mit einem neuen Look überzeugen. Nun ja, es ist nicht das erste Mal, dass sich die Sängerin für Brillenmode ins Zeug legt. Für einen Optik-Versand hat die 26-Jährige schon auf ihrem Instagram-Account die Werbetrommel gerührt - allerdings war diese Aktion als Werbung gekennzeichnet...

+ Huch! Sarah Lombardi (26) zeigt Brille. Krasses Fashion-Statement auf Instagram. © Instagram Story Sarah Lombardi

ml