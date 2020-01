Nach Trennung: Sarah Lombardi mit rührender Liebesbekundung „Und dann triffst du den Menschen...“

Sarah Lombardi hat sich von Freund Roberto getrennt. Auch ein Nachwuchs-Geständnis machte die Sängerin. Kurz darauf folgte eine rührende Liebesbekundung auf Instagram.

Update vom 4. Januar 2020, 21.19 Uhr: Die Trennung von Sarah Lombardi und ihrem Roberto liegt noch nicht allzu lange in der Vergangenheit. Jetzt meldete sich die ehemalige DSDS-Gewinnerin auf Instagram mit rührenden Zeilen zu Wort.

Sarah Lombardi mit rührender Liebesbekundung aus dem Urlaub

Aus dem Urlaub postete Sarah Lombardi ein Bild, das sie im Bikini vor atemberaubender Kulisse zeigt: die gerade untergehende Sonne, Meer und Strand. Das Bild beschrieb sie mit ergreifenden Worten: „Und dann triffst du den Menschen, der dir das Gefühl gibt, du hättest ein Leben lang die Luft angehalten und plötzlich atmest du.“

Doch wer nun denkt, dass diese rührenden Worte eine Liebesbekundung an ihren Ex-Freund Roberto oder gar ihren Ex-Mann Pietro Lombardi ist, der tappt gehörig im Dunkeln. Doch Sarah spannt ihre Fans und Follower auch nicht auf die Folter.

Sarah Lombardi: Bewegendes Posting auf Instagram - Wen meint sie?

Die Worte sind an niemanden Geringeren gerichtet, als an ihren Sohn Alessio. Der Vierjährige ist auf dem zweiten Bild in Sarahs Post zu erkennen. In den Armen seiner Mama geben sich die beiden ein Küsschen und scheinen den Sonnenuntergang gemeinsam zu genießen. Sarah Lombardis Fans zeigen sich entzückt. „Wunderschön“, schreiben einige. Andere kommentieren: „Zuckersüß!“

Sarah Lombardi: Intimes Geständnis zu ihrem Liebesleben - zunächst hielt sie es geheim

Die Erstmeldung vom 28. Dezember 2019:

Köln - Am Montagabend hat Sängerin Sarah Lombardi (27) ihre rund 1,2 Millionen Instagram-Follower zu einer Fragerunde aufgerufen. Und die Nachricht, die dort zur Sprache kam, war ein Schock für viele Fans der 27-Jährigen.

Sarah Lombardi und Roberto getrennt: Überraschendes Liebes-Aus

„Bist du nicht mehr mit deinem Freund zusammen?“, wollte ein Fan wissen, der anscheinend schon eine Vorahnung hatte, denn die ehemalige DSDS-Kandidatin gab schnell eine klare Antwort. „Nein, wir sind nicht mehr zusammen, aber ihr wisst ja, dass ich mein Liebesleben so gut es ging, die letzten Jahre privat gehalten habe und das beibehalten möchte“, schreibt sie mit einem Kussmund in ihrer Story.

+ Die Trennung von Freund Roberto verriet Sarah Lombardi ihren Fans am Montag auf Instagram. © Instagram sarellax3

Trennungsgerüchte um die Sängerin und Roberto machten bereits im Frühjahr die Runde, wurden aber nie bestätigt.

Sarah Lombardi macht Nachwuchs-Geständnis

Und noch ein offenes Geständnis macht Sarah Lombardi ihren Fans. Auf die Frage, ob sie noch ein Kind wolle, ist ihre Antwort eindeutig - sie wünscht sich Nachwuchs. „Ja, auf jeden Fall“, schreibt sie mit einem Herz-Emoji. Der kleine Alessio, der vierjährige Sohn der Sängerin und Ex-Mann Pietro Lombardi (27), soll offenbar kein Einzelkind bleiben.

Pietro Lombardi reagiert schnell auf Sarahs Trennung

Eine Reaktion von Pietro Lombardi auf das Beziehungs-Ende ließ keine zwei Stunden auf sich warten. Auch seine Fans durften ihm am Abend auf Instagram Fragen stellen. Und die wollten prompt seine Meinung zur Trennung seiner Ex Sarah wissen. „Ich will mir eigentlich gar nicht erlauben, so viel zu dem Thema zu sagen“, druckste er anfangs herum, äußerte sich aber dennoch. „Die zwei sind erwachsen und manchmal passt es eben nicht und man sollte nichts erzwingen. Ich wünsche Sarah nur das Beste“, so Pietro mitfühlend. „Und irgendwann wird der richtige Partner kommen.“

Auch bei ihm selbst ist Pietro in Sachen Liebe optimistisch. Er sei eigentlich ein Beziehungsmensch sagt er auf die Frage, wie es sei, Dauersingle zu sein. „Es kommt, wie es kommt, und irgendwann wird‘s kommen“, ist sich der ehemalige DSDS-Kandidat, der in diesem Jahr selbst an der Seite von Dieter Bohlen in der Jury saß, sicher.

In der Eislauf-Show „Holiday on Ice“ steht Sarah Lombardi zusammen mit ihrem „Dancing on Ice“-Partner Panagiotis „Joti“ Polizoakis noch bis März 2020 in mehreren Städten auf der Showbühne.

