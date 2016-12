Sarah und Pietro Lombardi entscheiden sich zu drastischem Schritt

Nach der dramatischen Trennung

+ © dpa Pietro und Sarah Lombardi: Ein Foto aus glücklichen Tagen. © dpa

Köln - Die Trennung von Sarah und Pietro Lombardi scheint endgültig. Das zeigt auch eine Immobilienanzeige: Das Liebesnest der beiden wird neu vermietet - für 1600 Euro im Monat.

Wer sich den Lombardis so richtig nah fühlen will, hat dazu jetzt die Chance: Die Wohnung der beiden wird neu vermietet, inklusive Möblierung. Genau dort frühstücken, wo Sarah und Pietro ihren Kaffee gemeinsam tranken, für manchen Fan mag das tatsächlich verlockend sein. Sarah Lombardi postete aus der Wohnung auch schon mehrere Fotos im Internet - zum Beispiel teetrinkend auf der gemütlichen grauen Couch.

Die „Bild“ berichtet darüber, dass die Wohnung im Kölner Stadtteil Brühl ausgeschrieben ist und kurzfristig vermietet wird: Ab dem 7. Januar könne eingezogen werden. Mit 1600 Euro Warmmiete pro Monat ist sie allerdings kein Schnäppchen. Geboten bekommt man dafür 97 Quadratmeter ehemaliges Lombardi-Liebesnest mit Dachterrasse. Hier wurde allerdings nicht nur geschmust, sondern auch gestritten. Nach der dramatischen Trennung gab es in der Kölner Wohnung auch einen Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt.

Jetzt geben sie die Wohnung also auf - ein drastischer Schritt, denn dann gibt es kein Zurück dorthin mehr.

Laut „Bild“ mieteten Sarah und Pietro Lombardi die schnieke Wohnung im Herbst 2016 an. Obwohl sie doch erst wenige Jahre zuvor ein Haus im Kölner Vorort Widdersdorf gebaut hatten und dabei von der RTL-II-Doku „Sarah & Pietro bauen ein Haus“ begleitet wurden. Doch Sarah fühlte sich dort offenbar schnell nicht mehr wohl, weshalb ein Umzug in die Mietswohnung mit Option auf Rückkehr in Eigenheim als gute Lösung schien.

Doch schon ein paar Wochen später trennte sich dann bekanntermaßen das Paar, was damit begann, dass Fotos von Sarah Lombardi mit einem anderen Liebhaber kursierten. Ihre Trennung vermarkten die jungen Lombardis genauso öffentlichwirksam wie damals ihren Hausbau: RTL II sendete ein dreiteiliges Trennungs-Special mit dem Titel „Sarah & Pietro Lombardi - Die ganze Wahrheit“. Da berichtete Sarah Lombardi, dass mit dem Hausbau die Eheprobleme begannen.

Sogar, ob das Paar gemeinsam ins Dschungelcamp einzieht, wurde spekuliert. Doch Moderatorin Sonja Zietlow verkündete kürzlich, dass sie die beiden bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ gar nicht haben wolle.