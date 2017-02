Überraschende Wende bei Sarah und Pietro Lombardi

Köln - Die Ehe von Sarah und Pietro Lombardi endete in einem Rosenkrieg. Jetzt überrascht Sarah in einem Facebook-Video mit einer Aussage, die ein neues Licht auf die aktuelle Situation wirft.

Zugegeben, die letzten Monate waren nicht leicht für Sarah Lombardi (24). Nachdem sie ihr glückliches Eheleben mit Ex-DSDS-Sieger Pietro Lombardi (24) in sämtlichen Medien präsentiert hatte, musste sie akzeptieren, dass auch ihr Fremdgeh-Skandal, inklusive Ehe-Drama und Trennungs-Krieg, von der breiten Öffentlichkeit verfolgt werden konnte.

Schließlich sah es so aus, als habe das einstige Traumpaar komplett miteinander gebrochen. Pietro trennte sich auf allen Ebenen von seiner treulosen Frau und stürzte sich in seine wiederauflebende Karriere, inklusive neuer Single als Liebeserklärung an den gemeinsamen Sohn Alessio (1).

Auch Sarah, die am Anfang noch von der großen Hoffnung auf eine dramatisch-romantísche Versöhnung sprach, gab diesen Traum offenbar auf und zeigte sich immer öfter mit ihrer Fremdgeh-Affäre Michal T. in der Öffentlichkeit. Zuletzt unternahmen die beiden, ganz ohne Alessio, einen romantischen Liebesurlaub nach Paris. Das Thema Versöhnung: abgehakt!

Sarah Lombardi: Facebook-Aussage überrascht Fans

Doch jetzt die Wende: In ihrem letzten Facebook-Video, in dem sich Sarah Lombardi an ihre Fans richtete und sie dazu aufforderte, Fragen zu stellen, überraschte die 24-Jährige mit einem Statement zur aktuellen Beziehung zwischen ihr und dem gehörnten Pietro: „Ich glaube, ich verkrafte die Trennung gut, und ich glaube, dass es im Endeffekt für uns beide die richtige Entscheidung war, weil auch Pietro glücklicher ist als vorher. Wir verstehen uns besser, als wir uns im letzten Jahr unsere Ehe verstanden haben. Deswegen denke ich, dass alles so ist, wie es sein soll.“

Klingt ganz so, als würde die Trennung dem Verhältnis von Sarah und Pietro Lombardi tatsächlich gut tun. Bereits in früheren Interview hatten beide gestanden, dass sie nach der Geburt von Söhnchen Alessio kaum noch eine liebevolle Ehe geführt hatten. Nun scheinen sich beide mit der aktuellen Situation angefreundet zu haben. Dass das Verhältnis plötzlich wieder so gut ist, war nicht zu erwarten - eine Sensation für Fans!

Ankunft im getrennten Alltag

Auch Pietro sagte schon in diversen Interviews, unter anderem bei SternTV, dass er Sarah alles gute wünsche, dass sie eine tolle Mutter sei und das alles sei, was zählt. Auch ihr Verhältnis mit Michal T. störe ihn nicht weiter, solange dieser gut mit Alessio umgehe. Zudem forderte er seine Fans mehrfach auf, die ewigen Hass-Kommentare gegen Sarah im Internet zu unterlassen.

Scheint, als hätten Sarah und Pietro Lombardi endlich einen Weg gefunden, um mit ihrer Trennung umzugehen und wie erwachsene Menschen ihre Angelegenheiten untereinander zu regeln. So kehrt nun endlich langsam Ruhe ein, in den getrennten Alltag des einstigen DSDS-Traumpaares. Beide konzentrieren sich zur Zeit intensiv auf ihre Solo-Karrieren.

Während Sarah, nach ewigen Statements und Verteidigungen ihres aktuellen Beziehungsstatus, dazu gefühlt etwa alle zehn Minuten Werbeposts auf ihrer Facebook-Seite absetzt und sich spektakulär auf der Berliner Fashion Week und der Essener Pflanzenmesse präsentiert, reist Pietro gerade für die neue ProSieben-Sendung „Global Gladiators“ durch Afrika. Bei diesem maximalen Abstand ist ein neuer Streit zur Zeit sowieso nicht möglich.

Promipool-Video: Sarahs emotionale Liebeserklärung an Alessio

