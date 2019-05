Heiß und fruchtig: Sarina Nowak entzückt Fans mit Oben-ohne-Foto

Sie hat ein Foto für uns: Auf ihrem Instagram-Account präsentiert sich die ehemalige „Germany‘s Next Topmodel“-Kandidatin Sarina Nowak nun super-sexy - und wird dafür im Netz geliebt.

München - Dass sie sich sichtlich wohl fühlt mit ihren weiblichen Formen, beweist uns Sarina Nowak schon seit Langem immer wieder aufs Neue. Angefangen als junges, mageres Küken bei Heidi Klums Modelshow „Germany‘s Next Topmodel“, war der mittlerweile 24-Jährigen bald klar, dass sie einen anderen Weg gehen wolle. Statt sich des Magerwahns der Branche zu beugen, setzt Sarina nun auf ihre Rundungen und ist als Curvy-Model vor allem in den USA erfolgreich. Für ihre Natürlichkeit wird sie von ihren Fans geliebt. Mit einem ganz besonderen Instagram-Post macht sie denen nun eine ganz spezielle Freude.

Curvy-Model Sarina Nowak fast hüllenlos auf Instagram

Zwei Ananas und ein pinkes Bikini-Höschen, mehr braucht Sarina nicht. So zeigt sie sich auf ihrem Instagram-Account nun beinahe hüllenlos und bedeckt ihre Brust lediglich mit den beiden Früchten. „Schönes Wochenende“, kommentiert sie ihr sexy Foto.

Sarina Nowak: Ihre Fans sind begeistert

Ihre Fans können sich vor Begeisterung kaum halten: „Wow“, „Tolles Bild“, „Wie kann jemand nur so wunderschön sein!“, loben sie. „Geht das auch ohne Ananas?“ oder „Sollten das nicht Melonen sein?“, scherzen andere und versichern ihr: „Du bist die Pina in meinem Colada.“ Ob sie damit Sarina zitieren wollen? Vor einiger Zeit postete die blonde Schönheit nämlich ein ähnliches Foto von sich und kommentierte: „Wenn das Leben dir Ananas gibt, dann mach Pina Coladas!“. Auch damals waren ihre Fans begeistert von dem Bild - aber zugleich auch sehr besorgt um die 24-Jährige.

Curvy-Model statt Hungerhaken - der Erfolg gibt Sarina Nowak recht!

Seit ihrer Entscheidung, zu ihren Kurven zu stehen, ist Sarina so erfolgreich wie nie. So konnte sie bereits einige durchaus prestigereiche Jobs einheimsen und durfte unter anderem das Cover der Sports Illustrated zieren - ein Ritterschlag in der Modelwelt.

Seit ihrer Entscheidung, zu ihren Kurven zu stehen, ist Sarina so erfolgreich wie nie. So konnte sie bereits einige durchaus prestigereiche Jobs einheimsen und durfte unter anderem das Cover der Sports Illustrated zieren - ein Ritterschlag in der Modelwelt.

Video: Gewagtes Foto von Sarina Nowak auf Instagram