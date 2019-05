Schock-Foto: Sylvie Meis‘ Gesicht stark verändert - Jetzt reagiert sie deutlich

Sylvie Meis gilt als eine der schönsten Frauen in der deutschen Fernsehlandschaft. Ihre 41 Jahre sieht man ihr kein bisschen an. Umso schockierter sind die Fans nun von ihrem neusten Foto.

Update vom 8. Mai: Der Wirbel rund um die plötzliche Veränderung von Moderatorin Sylvie Meis hört nicht auf. Alles fing an, als Rapper Bonez MC von „187 Strassenbande“ vergangenes Wochenende ein Bild mit der Niederländerin bei einem Basketballspiel in Hamburg postete. Der harmlose Schnappschuss schlug schnell hohe Wellen bei den Fans der Moderatorin, denn das Gesicht der 41-Jährigen wirkte irgendwie anders: Geschwollen, wie eingefroren. Die meisten Fans dachten sofort an eine gescheiterte Botox-Behandlung. Immerhin hat die ehemalige „Let's Dance“-Moderatorin nie ein Geheimnis aus ihrer Zuneigung für Beauty-OPs gemacht. "Jeder muss es für sich selbst wissen. Wir werden alle älter, wenn Leute auf diese Weise ein bisschen schöner werden können: Warum nicht?", sagte sie vor einiger Zeit einem niederländischen Magazin.

Am Dienstag hat sich Sylvie Meis wieder auf ihrem Instagram-Account gemeldet, um zu zeigen, was sie von den Gerüchten rund um ihr Gesicht hält. In einer Story ist zu sehen, wie die 41-Jährige erst in die Kamera lächelt und dann ... plötzlich die Zunge rausstreckt! Zu der frechen Geste wählt die Blondine ein passendes Lied: „I don't give a fucc“ des verstorbenen US-Rappers Nipsey Hussle, der vor Kurzem in Los Angeles beschossen wurde.

+ Sylvie Meis zeigt sich frech in einer Instagram-Story. © Screenshot Instagram @sylviemeis

Hat sie nun etwas machen lassen oder nicht? Das fragen sich viele Fans immer noch. Es bleibt allerdings ihr Geheimnis.

Schock-Foto: Sylvie Meis stark verändert - „Was ist mit ihrem Gesicht los?“

Hamburg - Einer einzigen Person folgt Rapper Bonez MC auf Instagram, der selbst stattliche 1,9 Millionen Follower hat, und zwar Sylvie Meis. Bereits vor einem Jahr traf er die schöne Blondine scheinbar zufällig, postete ein Selfie mit ihr und gab sich seitdem verliebt. Er wollte sie damals sogar auf ein laktosefreies Spaghetti-Eis einladen, wie tag24 berichtete.

Ob Sylvie die Schwärmerei mittlerweile erwidert? Immerhin war sie zusammen mit dem Oberhaupt der Hamburger Hip-Hop-Gruppe 187 Strassenbande bei einem Basketballspiel, dem Final-Spiel der „Hamburg Towers“. Und: Frau Meis folgt dem Rapper seitdem ebenfalls auf Instagram. Dieser veröffentlichte glücklich ein Foto von sich und der 41-Jährigen mit den Worten „Wir lieben Basketball !! @sylviemeis“

Sylvie Meis Gesicht wirkt komisch auf Selfie mit Rapper Bonez MC

Doch irgendwas wirkt komisch auf dem Foto. „Wieso sieht sie so anders aus?“, lauten nur einige der geschockten Kommentare. Geschwollen blickt Sylvie in die Kamera, ihr Gesicht ist total verformt - so, als könnte bei einer Botox-Behandlung etwa schief gelaufen sein. Auch die Fans sind fassungslos, unterstellen sogar: „Das ist niemals Sylvie Meis, never!“ Doch auch auf Sylvies Account sind Storys vom Basketball-Spiel zu sehen. Sich selbst lichtet die Moderatorin allerdings nicht ab und auch das Foto auf Bonez MCs Account ist wenig später verschwunden - möglicherweise hat Sylvie Meis den verliebten Rapper darum gebeten - oder es handelte sich wirklich um eine irre Verwechslung.

+ Ist sie es oder nicht? Einige Fans spekulieren, ob es sich um eine Fake-Sylvie handelt - zu verändert sieht ihr Gesicht aus. © Screenshot/Instagram @bonezmc Für Entsetzten bei den Fans sorgt auch ein Coach bei „The Voice of Germany“. Der Fan-Liebling verlässt die Casting-Show. Nun wollen auch die Zuschauer „The Voice“ den Rücken kehren.

Sylvie Meis mal wieder Single - Techtelmechtel mit Rapper Bonez MC?

Es kursieren Gerüchte, ob zwischen den beiden mehr entstehen könne. Immerhin ist Sylvie Meis wieder einmal frisch getrennt. Viele Fans würde eine Liebelei begrüßen: „So ein schönes Paar“, fanden einige Follower unter dem mittlerweile verschwundenen Instagram-Foto. Erst kürzlich schockte das Model ebenfalls auf Instagram ihre Fans mit einem Foto, das sie vor 15 Jahren zeigte - damals sah sie noch ganz anders aus.

RTL-Video: Sylvie Meis äußert sich zum Liebes-Aus