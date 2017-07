Schriftsteller Peter Härtling ist tot

Peter Härtling ist am Montag gestorben

Der Schriftsteller, Journalist und Herausgeber Peter Härtling ist tot. Der 83-Jährige ist am Montag im Alter von 83 Jahren in Rüsselsheim gestorben. Das teilte sein Verlag mit.

Härtling wurde 1933 in Chemnitz geboren. Die Familie flüchtete mehrmals vor den Nazis. Härtling arbeitete zeitlebens als Journalist und freier Autor.

dpa