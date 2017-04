Sophia Thomalla liegt nackt in Badewanne voller Geldscheine

Mit einem neuen Instagram-Foto sorgt Sophia Thomalla mal wieder für Gesprächsstoff. Das Model badet nackt in Geld! Obendrein hat die 27-Jährige ein goldenes Krönchen auf. Dekadent oder witzig?

Ein Beitrag geteilt von S O P H I A T H O M A L L A (@sophiathomalla) am 18. Apr 2017 um 1:36 Uhr

In einer Badewanne voller gebündelter 500-Euro und 100-Euro-Scheine posiert Sophia Thomalla auf dem Instagram-Foto. Mit lasziven Blick und einer dicken Zigarre in der Hand schwimmt das Model im wahrsten Sinne des Wortes in Geld. Ein Krönchen auf dem perfekt gestylten Haar runden das Protz-Bild ab. Zur Erfrischung steht ein Glas Champagner und ein Korb mit frischen Erdbeeren am Badewannenrand bereit.

„Falls ihr euch fragt, was ich den ganzen Tag so mache ...jetzt wisst ihr es!“ kommentiert Sophia Thomalla das Foto in Dagobert-Duck-Manier.

Natürlich diskutieren die Fans sofort, ob all die Scheinchen wirklich echt sind oder Fake. Einige versuchen den Wert der Geldwäsche zu schätzen. Den Instagram-„Gefällt-mir“-Button wurde schon 46.949 mal geklickt. Die meisten Follower witzeln über den Schnappschuss, wie „Nimm das nächste Mal 2-Euro-Münzen, dann hast Du gleich ein Peeling“.

Bei einigen Anhängern kommt das Bild allerdings nicht so gut an. „Es gibt Familien und Kinder oder Tierheime die so ein Geld bitter nötig haben. Sich darin zu Baden ist einfach nur traurig“, schreibt ein User. Ein anderer Follower: „Die besten Dinge im Leben sind die, die man nicht für Geld bekommt!“ Und „Haste das nötig?“ kommentiert ein Nutzer.

Das steckt hinter dem Geldwäsche-Foto

Das Protz-Foto hat einen Hintergrund: Für einen privaten Wett-Anbieter präsentiert Sophia Thomalla im Internet die Gewinnzahlen. Die Tochter der Schauspielerin Simone Thomalla ist schon länger als Moderatorin tätig und hat nun einen Job als Lottofee.

Promipool-Video: Sophia macht sich über sich selbst lustig

