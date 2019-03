Star aus beliebter TV-Serie tot - die Todesursache ist tragisch

Denise DuBarry führte ein erfolgreiches Leben, zuvor als Schauspielerin, später als Unternehmerin. Nun ist sie tot - wegen einer Pilzinfektion.

Hollywood - Sie war erfolgreiche Schauspielerin, Unternehmerin und engagierte sich ehrenamtlich. Nun ist Denise DuBarry im Alter von 63 Jahren überraschend gestorben. Der Grund war eine Pilzinfektion, die sich in ihrem Gehirn ausgebreitet hatte, wie Dubarrys Ehemann gegenüber der amerikanischen Zeitung Desert Sun bestätigte.

Nach kurzer, aber sehr schwerer Krankheit sei Denise DuBarry in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, so ihr Mann weiter. Offenbar ging es der Schauspielerin gesundheitlich schon länger nicht gut. Filmproduzentin Kim Waltrip habe über die gesundheitlichen Probleme der 64-Jährigen in den letzten zwei Monaten Bescheid gewusst, meint sie gegenüber Desert Sun. Doch dass es so schlimm um DuBarry stehe, sei ihr nicht klar gewesen.

Am Samstag habe sie den Kampf gegen die Pilzinfektion schlussendlich verloren. Anfang April soll sie im engsten Familienkreis bestattet werden, so die amerikanische Zeitung. DuBarry hinterlässt neben ihrem Mann auch vier Kinder und zwei Enkelkinder.

Denise DuBarry machte sich in Hollywood schon früh einen Namen. Das erste Mal stand sie mit 18 Jahren vor der Kamera, ihren Durchbruch feierte sie jedoch Mitte der Siebziger mit der Serie „Drei Engel für Charlie“. Auch wenn sie dort keine Hauptrolle ergattern konnte, wurde sie nur wenig später für den Oscar-prämierten Film „Willkommen Mr. Chance“ gecastet. Daraufhin folgten weitere Auftritte in TV-Serien wie „Love Boat“.

Mitte der Neunziger Jahre gab sie ihre Karriere als Schauspielerin jedoch wieder auf. Daraufhin wurde sie Präsidentin der Non-Profit-Organisation „Palm Springs Women in Film and Television“, um das Coachella valley in der Filmbranche bekannter zu machen. Außerdem engagierte sie sich ehrenamtlich für die Non-Profit-Organisation „Olive Crest“, die sich für missbrauchte Kinder einsetzt.

