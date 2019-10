Star zeigt sich oberkörperfrei am Meer - Fans lästern über Foto-Panne

Martha Kalifatidis und Michael Brunelli sind seit der Kuppelshow „Married At First Sight“ ein Paar.

Eigentlich wollte der Reality-Star Michael Brunelli nur ein Urlaubsfoto samt Bizeps präsentieren. Doch das Instagram-Bild sorgt vor allem für Lästereien.

Los Angeles - Die aus der australischen Reality-TV-Show „Married At First Sight“ (Übersetzt: „Verheiratet auf den ersten Blick“) bekannten Teilnehmer Martha Kalifatidis (31) und Michael Brunelli (28) sind mittlerweile seit rund einem Jahr ein Paar. Im Moment sorgen die beiden allerdings nicht mit ihrem Jubiläum, sondern vielmehr mit Fotos auf Instagram für Aufmerksamkeit.

Reality-TV-Star zeigt Bizeps am Strand - Fans wollen Fake entdeckt haben und lästern

Auf einem Bild, das im gemeinsamen Mexiko-Urlaub Ende September entstanden ist, präsentiert sich der 28-Jährige oberkörperfrei am Strand von Los Cabos. Das Foto beschert dem Reality-TV-Kandidaten, der ursprünglich als Lehrer arbeitete, aber nicht wegen seines Bizeps Reaktionen seiner Fans, sondern aus einem weitaus weniger erfreulichen Grund. Michael Brunellis Follower wollen entdeckt haben, dass der Schnappschuss offensichtlich mit einem Bildbearbeitungs-Programm bearbeitet wurde.

Bei näherer Betrachtung sei der Horizont im Hintergrund rund um seinen Bizeps unnatürlich nach oben verzogen, so die Ansicht einiger User. Man muss aber schon genau hinsehen, um die Foto-Panne, die Brunellis Follower entdeckt haben wollen, zu sehen.

Foto-Panne von Reality-TV-Kandidatin: Ungewöhnliche Beulen am Rücken

Und auch seiner besseren Hälfte Martha Kalifatidis soll kürzlich eine peinliche Foto-Panne unterlaufen sein. Sie erntete für ein Bild Kritik, das sie eng umschlungen und völlig hüllenlos in den Armen von Michael Brunelli zeigt. Den Adleraugen mancher Fans ist dabei die Unschärfe an Marthas Unterkiefer sowie ungewöhnliche Beulen an ihrem Rücken aufgefallen.

Die Daily Mail hat die entsprechenden Stellen markiert, die auf eine Bearbeitung mit Abnehm-Tools, Photoshop oder FaceTune hindeuten könnten.

Auch dem Instagram-Model London Goheen ist kürzlich eine Foto-Panne unterlaufen, die ihr viel Spott eingebracht hat. Und ein bekanntes TV-Gesicht in den USA wurde wegen einer offensichtlichen Bildbearbeitung mit den Flintstones verglichen.

va