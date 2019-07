Sylvie Meis rekelt sich extrem heiß am Strand - Comedian stellt Bild nach und wird gefeiert

Die Moderatorin Sylvie Meis lässt es sich momentan auf den Malediven gut gehen. Für eines ihrer Instagram-Bilder wurde die 41-Jährige aber im Internet dank eines Comedian zum Lacher.

München - Die beliebte Moderatorin Sylvie Meis verweilt momentan auf den Malediven und lässt es sich bei traumhaften Temperaturen und nicht weniger traumhaften Stränden mal so richtig gut gehen. Wie bei Influencern heutzutage üblich profitiert aber nicht nur Meis von dem Urlaub im Paradies. Auch ihre Fans, vor allem ihre Follower auf Instagram, dürfen sich über tägliche Updates ihres Stars freuen. Dem Umfeld angepasst präsentiert sich die 41-Jährige dabei natürlich im Bikini und macht am Strand der Trauminseln alles andere als eine schlechte Figur.

Meerjungfrau an Land? Sylvie Meis verzaubert Fans mit heißen Bikini-Bildern

Trotzt ihres mittlerweile schon fortgeschrittenen Alters, Meis wurde immerhin dieses Jahr bereits 41, hat die Moderatorin einen Körper, der noch immer so einigen Männern den Kopf verdrehen kann. Und diesen weiß die Niederländerin in den sozialen Medien auch gekonnt in Szene zu setzten. Mal rekelt sich Sylvie Meis im grünen Bikini am weißen Traumstrand, mal weiß sie auch im pinken Zweiteiler in der Hängematte zu überzeugen.

Den Fans der 41-Jährigen scheinen die heißen Schnappschüsse aber so oder so zu gefallen. „Hat es etwa eine Meerjungfrau an Land gespült? Einfach wundervoll“, schreibt ein Nutzer unter das Bikini-Bild vom Strand. „Sehr schönes Foto von dir“, stimmt ein anderer User zu.

Sylvie Meis rekelt sich am Strand - Faisal Kawusi stellt Bild nach und wird gefeiert

Der eine oder andere Follower wundert sich jedoch auch über die eher unnatürliche Pose, die Meis für ihr Foto gewählt hat. „Völlig natürliche Haltung, so liegt quasi jeder am Strand“, merkt eine Nutzerin augenzwinkernd an und sie war offenbar auch nicht die einzige, der diese doch etwas spezielle Haltung aufgefallen war. Der Comedian Faisal Kawusi ließ ebenfalls eine Antwort nicht lange auf sich warten und stellte das Bild von Meis am Strand von Ibiza kurzer Hand einfach nach.

„Hier sehen wir ein heißes Teil und darüber Sylvie Meis“, scherzt der 28-Jährige in der Bildbeschreibung. Doch die Art und Weise wie Kawusi die Moderatorin aufs Korn genommen hat, scheint bei den Fans gut anzukommen. Über 35.000 Likes erhielt der Comedian innerhalb eines Tages - mehr als das „Original“ von Sylvie Meis. Und das, obwohl er gerade einmal ein Viertel an Followern hat.

Bei der Hochzeit von GNTM-Gewinnerin Barbara Meier sorgte Sylvie Meis ebenfalls für Gesprächsstoff.

fd