Tessy Antony de Nassau lässt Bombe platzen: Babygeschlecht verraten!

+ © Matrix/Imago Tessy Antony de Nassau erwartet ihr drittes Kind. © Matrix/Imago

Schon bald wird Tessy Antony de Nassau zum dritten Mal Mutter. Jetzt hat sie ihren Fans und Followern auf Instagram verraten, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.

Zürich – Nach ihrer Scheidung von Prinz Louis von Luxemburg (34) hat Tessy Antony de Nassau (35) ein neues Liebesglück gefunden. Sie und ihr Verlobter Frank Floessel erwarten demnächst ihr erstes gemeinsames Kind.

Nachdem sie bereits ihre Schwangerschaft via Social Media angekündigt hatte, nutzte sie auch jetzt wieder ihren Instagram-Account, um die Öffentlichkeit über das Geschlecht ihres Babys zu informieren. Die 35-Jährige zeigte dort Fotos ihrer Gender Reveal Party, die kürzlich in Zürich stattgefunden hat. Hochschwanger ließen Tessy Antony de Nassau und Frank Floessel die Bombe platzen und verkündeten strahlend, dass sie einen Jungen bekommen*! Nach Gabriel (15) und Noah (13), die aus ihrer Beziehung mit Prinz Louis stammen, wird es also ein dritter Sohn für Tessy werden und die stolze Mama könnte glücklicher nicht sein.

Wann genau der Nachwuchs zur Welt kommen wird, ist nicht bekannt. Dem wachsenden Babybauch nach zu urteilen, kann es aber wohl nicht mehr lange dauern. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.