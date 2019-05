Ungewöhnlicher TV-Auftritt: Deutsche ESC-2019-Sängerin spielt in bekannter ARD-Serie mit

Die bekannte ARD-Ärzte-Soap "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" überrascht jetzt mit einem besonderen Stargast: ESC-Sängerin Carlotta Truman.

Berlin - Am Samstag ist es wieder so weit: Das Finale des Eurovision Song Contest wird live aus Tel Aviv übertragen. Deutschland wird dieses Jahr vom Duo "Sisters" vertreten. Eine der beiden Sängerinnen, Carlotta Truman, hat scheinbar jedoch nicht nur Ambitionen als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin.

So wird sie in der ARD-Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" in einer Gastrolle zu sehen sein. Die Szenen sind zwar schon abgedreht, doch offiziell müssen die Fernsehzuschauer noch bis Donnerstag, den 11. Juli 2019 warten. Um 18.50 Uhr können die Fans dann das Schauspiel-Debüt der Sängerin beurteilen.

ESC-Sängerin spielt Patientin bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte"

Truman spielt in der Folge die junge Patientin Ann-Sophie Marschall, die von Julia Berger (Mirka Pigulla) behandelt wird. Ihre Schauspielkollegin ist optimistisch, was den ESC angeht: „Carlotta war am Set des Johannes-Thal-Klinikums eine ganz besondere Erscheinung und hat einen tollen Eindruck hinterlassen. Ich bin sicher, dass sie auch in Tel Aviv alle verzaubern wird“, verriet Pigulla gegenüber dwdl.de. Glaubt man den aktuellen Prognosen, steht Deutschland beim ESC aber ein Debakel bevor.

Zum ESC-Song „Sister“ gibt es zudem eine eher unrühmliche Wahrheit.