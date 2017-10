Medienberichte: US-Sänger Tom Petty ist tot - mit 66 Jahren

Laut US-Medienberichten ist der amerikanische Rockstar Tom Petty im Alter vom 66 Jahren gestorben. Er wurde bewusstlos in seinem Haus in Malibu gefunden.

Los Angeles - Er gehörte zu den hundert größten Musikern aller Zeiten, die Musik-Fachzeitschrift „Rolling Stone“ listetet ihn auf Rang 91: Tom Petty, Leadsänger der Band „Tom Petty & The Heartbreakers“, bekannt für Hits wie „I won‘t back down‘“.

Nun ist er im Alter von 66 Jahren gestorben. Laut der amerikanischen Nachrichtenwebseite „TMZ“ wurde er am Montagmittag (Ortszeit) bewusstlos in seinem Haus in Malibu aufgefunden. Er soll einen Herzstillstand erlitten haben und in ein Krankenhaus in Santa Monica gebracht worden sein.

Die Polizei in Los Angeles bestätigte den Tod des Musikers gegenüber CBS News.

Laut „TMZ“ habe bei Petty keine Gehirnaktivität festgestellt werden können. Zudem habe die Familie die Order, keine Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten zu lassen. Am Montagvormittag sei gegen 10:30 Uhr Ortszeit ein Kaplan in das Klinikzimmer des Musikers gerufen worden.

