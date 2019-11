Vanessa Mai sorgt mit Video für wilde Spekulationen: Hat sie sich das echt getraut? 

Vanessa Mai hat mit einem Foto aus Venedig für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Mit dem Video zu ihrem ersten Song legt die Schlagersängerin nach. Nun wurden intime Details bekannt.

Vanessa Mai (27) hat ein Urlaubspost auf Instagram gepostet, das für Aufsehen sorgt.

Geheimnis bei Videodreh zu ihrem ersten Song „Venedig - Love is in the air“ gelüftet.

Update vom 21. Oktober: Vanessa Mai (27) hat mit ihrem Post aus Venedig für Stirnrunzeln gesorgt. Ein schmutziges Detail amüsierte die Fans. Das Foto ist offenbar bei den Dreharbeiten zu ihrem Song „Venedig - Love is in the air“ entstanden. Das erste Video ihres neuen Albums wurde am Freitag veröffentlicht.

Die Schlagerprinzessin läuft darin auch in einem seidigen Kleidchen durch die italienische Lagunenstadt. Der Stoff umspielt raffiniert ihren Körper und gibt verführerische Einblicke preis. Hat Vanessa Mai etwa unter dem Lingerie-Look nichts drunter?

Was sie drauf hat, konnte sie dagegen nun bei „Schlag den Star“ beweisen, denn die Schlagersängerin tritt in der Pro7-Show in mehreren Runden gegen Luna Schweiger an.

Ob die Schlagersängerin ihre Unterwäsche tatsächlich vergessen hat, wollte die Bild genauer wissen. Und scheinbar hat das Boulevardblatt erfahren, dass Vanessa Mai für den Dreh auf Schlüpfer und Co. verzichtet hat. Die Unterwäsche sollte sich nämlich nicht unter dem Kleid abzeichnen.

Von den ersten Reaktionen ihrer Fans auf den ersten Song ist Sängerin überwältigt. Auf Instagram bedankt sich Vanessa Mai in einem Clip bei ihrem „Maiteam“ für das positive Feedback bei ihren Followern (554 Millionen, Stand 21. Oktober 2019). Gleichzeitig kündigt Mai eine weitere Überraschung an. Das klingt spannend. Ihr neues Album „Für immer“ soll im Januar 2020 erscheinen.

Die News vom 11. Oktober 2019:

Venedig - Sie ist das Sternchen am Schlagerhimmel: Vanessa Mai. Und auch für sie gehört Social Media einfach zum Geschäft dazu. Immer wieder sorgt die hübsche Schlagersängerin mit ihren Postings für Schlagzeilen. Zuletzt begeisterte sie ihre Fans mit einem Foto, bei dem die Euphorie ihrer Fans erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten ließ: tiefer Blick, leicht zerzaustes Haar und eine verrutschte Jacke. In einem anderen Posting wandte sie sich mit einer ernsthaften Botschaft an ihre Fans. Nun postete Vanessa erneut ein Foto. Dieses Mal fällt der Blick der meisten Follower aber wohl tiefer.

Vanessa Mai entzückt ihre Fans mit Posting auf Instagram

Foto-Pannen können auch den besten Influencern wohl einmal passieren. Auch Schlagersternchen Vanessa Mai hat es nun erwischt. In ihrem neuen Instagram-Posting zeigt sich Vanessa Mai auf einem Bootssteg - der Hintergrund lässt auf Venedig schließen. In engem Kleid, das ihren Rücken freizügig präsentiert, blickt sie lächelnd über die Schulter.

Video: Vanessa Mai postet heißes Foto

„Ein schöner Rücken kann entzücken, schöne Frau“, kommentiert ein Follower. Ein anderer schreibt: „Das ist Schlager von hinten.“ „Positivität ist der Schlüssel“, betitelt Vanessa Mai ihr Bild selbst. Und ihre Fans springen darauf auch sofort an. „Du baust mich auf...machst mich stark...danke dir“, schreibt eine andere Userin. Und während sich alle einig sind, dass es ein wundervolles Bild von ihr ist, fällt doch dem ein oder anderen User eine Foto-Panne auf.

Vanessa Mai: Foto-Panne bringt ihre Follower zum Lachen

Wo sich Vanessa Mai wohl nur den ganzen Tag herumgetrieben hat? Das haben sich wohl die ein oder anderen Fans und Follower gefragt, als sie sich das Bild einmal ein wenig genauer angeschaut haben. Ein User bringt es in einem Kommentar dann wortwörtlich auf den Punkt: „Da hat aber jemand dreckige Füße!“ Ein anderer Follower meint: „Ach ja noch eins...Füße waschen nicht vergessen.“ Und tatsächlich sieht man auf dem Foto ziemlich dreckige Füße. Ihre Follower nehmen es jedenfalls mit Humor und machen dies mit einigen lachenden Smiles kenntlich.

Auf gesunde Füße wird Vanessa Mai höchstwahrscheinlich bald in den Sport-Spielen bei „Schlag den Star“ angewiesen sein. Im Powerfrauen-Duell trifft sie auf eine Promi-Tochter. Davor konnte sich Vanessa Mai nochmal ausgiebig entspannen. Sie machte Urlaub auf den Malediven - dabei entstanden pikante Bilder.

mbr



Rubriklistenbild: © Vanessa Mai Screensh ot Instagram