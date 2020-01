Verona Pooth im roten Knaller-Outfit: Detail weckt schlüpfrige Männer-Fantasie

Verona Pooth weiß, mit ihrem Körper aufzufallen. Diesmal hat sie sich für eine Sendung besonders zurechtgemacht - damit regt sie eine Männer-Fantasie an.

Köln - Verona Pooth weiß mit ihrem Körper aufzufallen. Auf Instagram entzückt sie ihre Fans regelmäßig mit neuen Posts und erntet dafür massenweise Komplimente. So auch mit ihrem jüngsten Post.

In eine rote Seidenbluse und kurzen Lederhotpants gekleidet zeigt sich die 51-Jährige von ihrer besten Seite. Dazu trägt sie eine gepunktete Strumpfhose. Auffällig bei dem Look ist ihr Oberteil, das einen sexy Ausschnitt bis zum Bauchnabel hat. Das Outfit hat sie übrigens für eine Sendung mit Günther Jauch getragen, wie aus der Bildunterschrift zu entnehmen ist: „Aufzeichnung RTL - Günther Jauch“. Auch kürzlich machte Verona Pooth mit einem gewagten Kleid bei einer Spenden-Gala auf sich aufmerksam.

Verona Pooth: Fans lieben ihr neues Outfit - und haben schlüpfrige Gedanken

Verona Pooth weiß schon lange mit ihrem Modebewusstsein aufzufallen, ihren Geschmack beweist sie jedes Mal wieder aufs Neue. Wenig verwunderlich, dass sie dafür auch jede Menge Komplimente von ihren mehr als 500.000 Followern (Stand: 11. Januar) auf Instagram bekommt.

„Tolle Outfitwahl, Verona“, schreibt ein User, „hübsches Outfit, gefällt mir“, meint etwa ein anderer. Ein Kommentator hebt vor allem die Nützlichkeit der Bluse hervor: „Praktisches Oberteil mit Eingrifftasche.“ Was er wohl mit seiner Aussage meint? An wesentlichen Stellen ist das rote Outfit frei von Stoff - zugegeben: Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Bild von Verona Pooth bei den Männern schlüpfrige Reaktionen hervorruft.

Ihren Fans scheint das Foto auf jeden Fall zu gefallen - und nicht alle haben schmutzige Fantasien. „Verona, ich muss sagen..... Einfach nur perfekt und unglaublich“, schreibt etwa ein User in den Kommentaren. Dass Pooth bereits 51 ist, sieht man ihr nicht auf den ersten Blick an. „Oh oh Verona. Wenn du so weiter machst, siehst du bald aus wie 18“, lautet ein weiterer Kommentar. Pooth zeigt sich im Übrigen häufiger in knappen Kleidern.

