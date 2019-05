Victoria Beckham am Tegernsee: Überraschend begeistert sie gerade dieses Detail

Sie ist eine Powerfrau, führt ein Leben auf der Überholspur. Jetzt nahm sich Victoria Beckham ein paar Tage Auszeit am Tegernsee.

Tegernsee - Ja wer rekelt sich denn da in den Betten des Lanserhof am Tegernsee? Keine Geringere als Mode-Designerin und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham sorgt die Tage für eine beispiellose Werbung für das Luxus-Gesundheitsressort am beliebten bayerischen See. Die Ehefrau von Fußballstar David Beckham gönnt sich eine mehrtägige Detox-Kur. Damit macht sie eine Auszeit von ihrem stressigen Alltag, denn die 45-Jährige ist wahrlich eine Powerfrau: Sie leitet nicht nur ein erfolgreiches Modelabel, sondern ist auch noch für vier Kinder und für ihren Gatten in London eine gute Mutter und Ehefrau.

Victoria Beckham am Tegernsee: Lob in höchsten Tönen

Sie war wohl das erste Mal in dem Luxusressort, lobt es in höchsten Tönen: „Das Badezimmer ist wirklich super schön. Ich hatte es mir etwas mehr wie ein Krankenhaus vorgestellt, daher ist dies eine sehr angenehme Überraschung und ich freue mich sehr darauf, mich auszuruhen, einige großartige Behandlungen zu bekommen und morgen raus zu gehen und die Umgebung zu erkunden“, schreibt sie auf Instagram. Fast 160.000 Menschen gefällt ihre Liebeserklärung an das Luxusressort am Tegernsee.

+ Genießt ihre Auszeit im Lanserhof am Tegernsee: Victoria Beckham (45). © Victoria Beckham/Instagram Sie fuhr mit dem Fahrrad durch das bayerische Voralpenland, genoss die traumhafte Bergkulisse, ließ sich von der Küche des Lanserhofs mit besonders frischem und vor allem Low-Carb-Essen versorgen, entspannte bei verschiedenen Behandlungen und trank Mondwasser. Es ist nicht das erste Mal, dass Stars im Lanserhof ein und aus gehen.

Victoria Beckham: Sie zieht neue Erkenntnisse aus ihrem Aufenthalt

Sie zog aus ihrem Aufenthalt in Bayern auch viel Kraft und neue Erkenntnisse für die Zukunft. In einem weiteren Beitrag auf Instagram schreibt sie: "Anscheinend muss ich mir ab und zu echte Krimi-Podcasts anhören und hier und da ein Glas Wein trinken. Und wenn alles andere scheitert, weiterhin gute Schuhe tragen."

Lanserhof-Chef Christian Harisch darf sich dank der Britin auf eine gewaltige Werbung freuen. Schließlich folgen der ehemaligen Sängerin mehr als 25 Millionen Menschen auf Instagram. Unter anderem auch weitere Superstars wie Schauspielerin Ellen Pompeo (Grey‘s Anatomy), Jessica Alba (Fantastic four), Chloe Grace Moretz (Carry) oder Sängerin Avril Lavigne. Prominente Werbeplatzierung also.

Ob Victoria bald mit ihrem Mann wieder kommen wird? Die Wahrscheinlichkeit liegt wohl sehr hoch.

