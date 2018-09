Schwanger? Frau von Malle-Jens macht Ankündigung - Fans fühlen sich verar***t

Daniela Büchner postet auf ihrer Facebook-Seite die Nachricht von ihrer Schwangerschaft. Doch nicht bei allen Fans kommt das gut an.

München - Daniela Büchner (40) ist bekannt dafür, zu polarisieren. Die Frau vom „Malle“-Jens zeigte das erst letztens bei der RTL-Reality-Soap „Das Sommerhaus der Stars“. Die Frau von Jens Büchner (48), der mit der Doku-Soap „Goodbye Deutschland“ bekannt wurde, hat nun einen Post auf Facebook veröffentlicht.

Darin schreibt sie, dass sie eine freudige und wichtige Botschaft verkünden will. Ihre Fans führte sie mit diesem Post jedoch mächtig in die Irre, was nicht alle gut fanden. „Weiß gerade nicht, ob ich weinen oder lachen soll“, beginnt sie ihren Post. Sie und Jens seien in freudiger Erwartung und wollten es eigentlich nicht an die große Glocke hängen, vor allem wollte sie es nicht über Facebook verbreiten. „Aber nun will ich es einfach loswerden, weil ich denke das ihr es wissen solltet“, schreibt sie weiter, „in knapp 15 Wochen kommt das Kind was wir uns immer so gewünscht haben.“

So weit, so gut. Eine erfreuliche Nachricht, über die sich wohl niemand aufregen kann, denn ein Kind zu bekommen, ist ja etwas schönes. So dachten auch viele ihrer Fans und gratulierten der bereits fünffachen Mutter in den Kommentaren. Doch das war noch nicht der ganze Post.

Nicht jeder teilt den Humor von Danni Büchner

Denn rund 30 Leerzeichen unterhalb des Posts wird dieser aufgelöst. Daniela Büchner schreibt „Wir erwarten das Christkind und es gibt Geschenke und gaaannz viel zum futtern.“

Während viele Büchner-Fans den Scherz erkannten und darüber lachen mussten, bekam Daniela auch einiges an Fett weg. „Dummer Spruch, von einer erwachsenen Frau“, postete eine Userin. Eine andere Frau zielt wohl eher auf die vielen Kinder und die bekannt gewordenen Probleme im Hause Büchner ab. „Hat ja genug Kindermädchen zum aufpassen........“, schreibt diese.

Anfang September haben sich die drei jugendlichen Kinder von Daniela Büchner über ihre Mutter ausgelassen, da sie sich selbst nicht um die kleinen Zwillinge kümmert, sondern lieber beim „Sommerhaus der Stars“ dabei ist. Ein anderer Fan warf Daniela sogar vor, dass diese „im Gespräch bleiben“ wolle. „Egal was für ein Schmarrn....in China fällt ein Reissack um..... Spannung“, fährt er fort.

Doch nicht alle sind erbost über den Scherz-Post. Daniela Büchner bekam viel Zuspruch von ihren Fans. „Typisch Danni Büchner, ich hau mich weg. Du bist die beste“, verteidigt sie ein weiblicher Fan. „Na darauf doch ein Spekulatius und ein Glühwein“, schreibt eine andere.

Die Diskussion im Netz wird Büchner mit Sicherheit im Gespräch halten, aber man muss ja nicht immer überreagieren. Bis Weihnachten sollte sich auf jeden Fall die Aufregung wieder gelegt haben und wir können uns alle über unserer eigenen (Christ-)Kind freuen.

tf