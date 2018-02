14-Jährige mit Betreuer durchgebrannt? Spur führt nach Hamburg

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat eine erste Spur von der 14-Jährigen, die mit einem Betreuer ihrer Wohngruppe verschwunden ist.

Grevesmühlen - Einer der Beiden habe versucht, in einer Bank in Hamburg Geld von einem Konto abzuheben, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Nun werde in Hamburg und Umgebung nach den Beiden und ihrem schwarzen Auto mit NWM-Kennzeichen für Nordwestmecklenburg gesucht.

+ Mit Hochdruck wird nach der 14-jährigen Cäciele Schöning gefahndet. © Polizei Rostock

Die 14-Jährige ist seit dem Abend des 15. Februar verschwunden. Nach ihr wird europaweit gefahndet. Da die Ferien inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern zu Ende sind, hätte die Jugendliche am Montag wieder die Schule besuchen müssen.

