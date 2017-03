Mann (18) kommt schwer verletzt in Getränkemarkt - und stirbt

Weimar - Ein junger Mann schleppt sich schwer verletzt in einen Getränkemarkt, er stirbt kurz darauf. Es gibt einen Tatverdächtigen. Doch noch sind viele Fragen offen.

Wenige Stunden nach dem gewaltsamen Tod eines 18-Jährigen in Weimar hat sich ein Verdächtiger gestellt. Wie die Polizei in Erfurt mitteilte, meldete sich der 23-Jährige am frühen Mittwochmorgen bei den Beamten. Zuvor hätten ihn Spezialeinheiten in seiner Wohnung gesucht, aber nur seine Freundin angetroffen. Die Polizei vermutet, dass er sich infolge des gestiegenen Fahndungsdrucks aus Angst stellte. Er sei bereits polizeibekannt.

Das 18 Jahre alte Opfer hatte sich am Dienstagabend mit schweren Verletzungen in einen Getränkeladen geschleppt. Dort wurde ein Notarzt gerufen. Der junge Mann starb aber kurze Zeit später. Was für Verletzungen er hatte, sagte die Polizei nicht.

Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass der Mann vermutlich auf offener Straße verletzt worden sei. Zeugen hätten der Polizei Hinweise zum Wohnort des mutmaßlichen Täters geben können. In welchem Verhältnis er zum Opfer stand, sagte die Polizei zunächst nicht.

Der Tathergang müsse noch eindeutig geklärt werden. Deswegen seien Zeugenvernehmungen und die Tatortarbeit die nächsten Schritte. Dann könne die Akte dem Haftrichter vorgelegt werden. Es sei klar, dass es sich um einen Totschlagsdelikt handele. Jetzt müsse ermittelt werden, ob auch der Tatbestand Mord zutreffe.

