1800 Puten müssen nach Unfall „umsteigen“

Kassel - Beim Unfall eines Transporters mit 1800 lebendigen Puten auf der Autobahn 7 in Hessen ist der Fahrer des Lastwagens schwer verletzt worden.

Der Transporter raste nach Polizeiangaben auf dem Abschnitt zwischen Melsungen und Guxhagen in einen Pannen-Absicherungswagen, der einen anderen Lastwagen mit Reifenpanne absicherte. Um den verunglückten Tiertransporter abzuschleppen, müssen die Puten in ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden. Wie lange das dauern wird, war zunächst unklar. Die Strecke in Richtung Kassel wurde zum Teil gesperrt.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa