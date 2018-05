23-Jähriger geht in Raunheimer Badesee schwimmen - und bleibt verschollen

Suche geht weiter

Die Suche nach einem untergegangenen Schwimmer in soll am Mittwoch weitergehen. Das teilte die Polizeisprecherin Kathi Rosenberger extratipp.com auf Anfrage mit.

Ein 23-Jähriger ist beim Baden in einem See in Raunheim (Groß-Gerau) untergegangen. Die Suche nach ihm blieb am Dienstagabend erfolglos und wurde abgebrochen, weil es für die Taucher zu gefährlich wurde, wie die Polizei mitteilte.