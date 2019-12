Drama auf A2: Mann erleidet Herzstillstand - unfassbar, wer ihn rettet

Nachdem ein Mann auf der A2 bei Dortmund einen Herzstillstand erlitt und einen Unfall baute, retteten ihn Zeugen - in einem kuriosen Zufall.

Ein Mann hat auf der A2 bei Dortmund nach einem internistischen Unfall Glück gehabt.

Er baute einen Unfall auf der Autobahn.

Danach bekam er Hilfe von zufällig vorbeifahrenden Zivilisten - in einer kuriosen Situation.

Dortmund - Die Meldung der Polizei Dortmund klingt einigermaßen unspektakulär: "Alleinunfall auf der A2 - offenbar internistischer Notfall als Ursache". Doch bei genauerem Hinsehen ist die Geschichte, die sich am Mittwoch (18. Dezember) auf der A2 bei Dortmund ereignete, mehr als kurios, wie RUHR24.de berichtet*.

A2 bei Dortmund: Mann erleidet Herzstillstand und baut Unfall auf Autobahn

Was war geschehen? Ein 59-Jähriger aus Mülheim an der Ruhr war mit seinem Auto in Fahrtrichtung Hannover unterwegs gewesen, als er zwischen den Anschlussstellen Dortmund-Mengede und dem Autobahnkreuz Dortmund-Nordost plötzlich einen Herzstillstand erlitt.

Gegen 13.40 Uhr war der Mann laut einem Bericht der Polizei Dortmund dann mit dem Auto gegen die Mittelschutzleitplanke geprallt und von da aus über die komplette Fahrbahn in Richtung Böschung am Fahrbahnrand geschleudert worden. Nochmals prallte der Mann mit seinem Auto ab, bis er erneut an der Mittelschutzplanke zum Stehen kam.

Fahrschüler leisten während Prüfung erste Hilfe auf der A2 bei Dortmund

Was dann geschieht, könnte man durchaus als kurios bezeichnen - und als Glücksfall für den Mann aus Mülheim. Denn statt auf den Rettungswagen zu warten, kam der persönliche Schutzengel kurz nach dem Unfall zufällig an dem Verunfallten vorbei - in Form von Fahrschülern, die gerade ihre Führerscheinprüfung bei der Feuerwehr ablegte.

Die Fahrschüler saßen gerade im Fahrzeug der Feuerwehr Dortmund, als es zu dem Unfall auf der A2 kam, berichtet die Stadt Dortmund. Geistesgegenwärtig stoppte das Fahrzeug mit mehreren Fahrschülern und dem Fahrlehrer. "Die Fahrschüler (...) leisteten sofort qualifizierte erste Hilfe", berichtet die Stadt Dortmund.

Dortmund: Unfall auf der A2 endet glimpflich

Der Fahrer des Pkw musste durch die Prüflinge aufgrund eines Herzstillstandes reanimiert werden. Während der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen sicherte der Fahrlehrer die Einsatzstelle ab und rief die 112 an, um weitere Rettungskräfte zur Einsatzstelle zu beordern.

Kurios: Nachdem der Regelrettungsdienst den Patienten übernommen hatte, wurde die Prüfungsfahrt fortgesetzt - und die Führerscheinprüfung erfolgreich abgeschlossen!

Alleinunfall auf der #A2 - offenbar internistischer Notfall als Ursache



Auf der A2 hat es heute einen Unfall gegeben. Ein 59-Jähriger prallte dabei mit seinem Auto gegen die Leitplanke. Offenbar war dem Unfall ein internistischer Notfall vorausgegangen. https://t.co/ORdALXPTra — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) December 18, 2019

Nicht so glimpflich wie bei dem Fall in Dortmund ging ein Unfall ein paar Kilometer weiter westlich auf der A2 aus, wo wenige Stunden zuvor ein 29-jähriger Dortmunder bei einem Auffahrunfall ums Leben gekommen war.

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.