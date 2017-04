Acht Verletzte bei Pfefferspray-Angriff in Straßenbahn

Magdeburg - Bei einem Streit in einer Magdeburger Straßenbahn hat ein Duo Pfefferspray versprüht und acht Fahrgäste verletzt. Die Betroffenen mussten am Freitagabend ambulant behandelt werden.

Nach ersten Erkenntnissen war zuvor ein Mann mit einem weiteren Fahrgast in Streit geraten. Dabei habe er das Pfefferspray versprüht. Als ein Passagier eingriff, zückte auch die weibliche Begleitung des Mannes ihr Reizgas und verteilte es ebenfalls in der Straßenbahn. Die Polizei sucht jetzt nach dem Duo. Der Mann und die Frau konnten nach der Attacke die Straßenbahn an einer Haltestelle unerkannt verlassen. Auch der Hintergrund des Streits blieb zunächst unklar.

