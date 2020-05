Mann mit Waffe raubt Firmenbüro aus: „Aktenzeichen XY“ zeigt Fall - Ermittler hoffen auf Durchbruch

Ein Raubüberfall in Maintal bei Hanau ist in der Sendung „Aktenzeichen XY“ im ZDF zu sehen. Die Ermittler hoffen auf den Durchbruch.

Hanau/Maintal - Ein Unbekannter überfällt an einem Dezemberabend ein Firmenbüro. Unter Vorhalt einer Schusswaffe erbeutet er Geld und verschwindet anschließend. Diese Situation spielte sich so bereits 2019 in der Spessartstraße in Maintal bei Hanau in Hessen ab.

Der unbekannte Täter konnte nach dem Raubüberfall an diesem 6. Dezember flüchten. Trotz eingeleiteter Fahndung samt Phantombild wird er von der Polizei nicht geschnappt. Bis heute wird nach dem Unbekannten gesucht. Nun soll der Fall auch ins Fernsehen kommen. Von der Sendung Sendung „Aktenzeichen XY“ im ZDF erhoffen sich die Ermittler einen Durchbruch

„Aktenzeichen XY“ (ZDF): Raubüberfall in Firmengebäude in Maintal bei Hanau im Fernsehen

Wie die Polizei mitteilte, berichtet das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) am Mittwochabend (03.05.2020), um 20.15 Uhr, in der Sendung „Aktenzeichen XY“ in einem Filmbeitrag über den Raubüberfall in Maintal bei Hanau.

+ Die Polizei hat ein Phantombild des Räubers veröffentlicht. Der Mann soll in Maintail bei Hanau das Firmenbüro überfallen haben. © Polizei

Mit der Sendung rücken die Ermittler den Fall erneut in den Fokus der Öffentlichkeit mit dem Ziel, Hinweise auf den Täter zu erlangen und diesen zu fassen. Schon nach dem Raubüberfall gab es einige Hinweise zum Aussehen des Täters.

„Aktenzeichen XY“ (ZDF): Durchbruch in Raubüberfall in Maintal bei Hanau durch TV?

Demnach soll er ein 50 bis 55 Jahre alter, korpulenter und etwa 1,80 Meter großer Mann sein. Er war zum Zeitpunkt des Überfalls in Maintal mit einer roten Jacke bekleidet und führte einen roten Regenschirm mit sich.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei bitten Zeugen, sich auf der Hinweis-Hotline 06181 100-123 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Gleichzeitig hoffen die Ermittler, dass das Zeigen des Falls in der Sendung „Aktenzeichen XY“ im ZDF den Durchbruch bringt. svw

