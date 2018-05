Mädchen bringt Souvenir aus dem Urlaub mit - dann wird klar, wie gefährlich es ist

Damit hätte das Flughafen-Personal nicht gerechnet, als es das Gepäck einer Familie untersucht hat. Statt eines Steins, hatte das siebenjährige Kind etwas gefährliches mitgeschleppt.

Düsseldorf - Aufregung am Düsseldorfer Flughafen wegen des Urlaubssouvenirs eines kleinen Mädchens: Ein mit Muscheln bewachsener „Stein“ habe sich als scharfes Flak-Geschoss - also einer Flugabwehrkanone - entpuppt, berichtete die Bundespolizei am Donnerstag.

Spezialisten entschärfen den Fund

Die Siebenjährige habe ihr Mitbringsel am Strand in Holland entdeckt, erzählten die Eltern, die auf der Heimreise nach Moskau waren. Spezialisten entschärften den Fund.

Weil der äußerlich nicht als Munition erkennbar gewesen sei, drohen der Familie keine weiteren Konsequenzen. Sie konnte die Reise ohne Souvenir fortsetzen.

dpa/heu