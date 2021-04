Amsterdam/Wetzlar: Polizei erschießt Influencer Sammy B. – Obduktionsbericht liegt vor

Video zeigt Vorfall

+ © picture alliance/“ginopress B.V.“/ANP/dpa Die Polizei hat in Amsterdam einen Deutschen erschossen. Nun wenden sich die Eltern von Sammy B., eines Fitness-Influencers aus Wetzlar, an die Öffentlichkeit. © picture alliance/“ginopress B.V.“/ANP/dpa

Die Polizei erschießt einen 23-jährigen Deutschen in Amsterdam. Es handelt sich um einen Fitness-Influencer aus Wetzlar. Nun liegt der Obduktionsbericht vor.

Update, 21.04.2021, 18.17 Uhr: Im vergangenen August wurde Fitness-Influencer Sammy B. aus Wetzlar (Mittelhessen) in Amsterdam von Polizisten erschossen. Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen, auch weil der junge Mann vor den tödlichen Schüssen als vermisst gemeldet worden war. Er soll einen geistig verwirrten Eindruck gemacht haben. Die Eltern von Sammy B. hatten schwere Vorwürfe gegen die Behörden in den Niederlanden erhoben, in Wetzlar gab es Mahnwachen. Die Polizei in Amsterdam rechtfertigte den Einsatz mit Notwehr.

Nun liegen nach Angaben der „Bild“-Zeitung die Obduktionsergebnisse im Fall Sammy B. vor. Demnach hatte der 23-Jährige vor seinem Tod 0,0011 mg/l THC im Blut und keinerlei andere Rauschmittel genommen. Dieser Wert gilt als äußerst niedrig. Die Bild zitiert aus dem Bericht: „Aufgrund der Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung kann nicht auf eine Beeinflussung des Bewusstseins/Verhaltens durch Alkohol, Drogen, Medikamente oder Pestizide zum Todeszeitpunkt geschlossen werden.“

Zuvor war Sammy B. aus Wetzlar über mehrere Tage vermisst worden. Am 13. August wurde er in einem Hinterhof im Südwesten Amsterdams angetroffen worden, offenbar machte er einen verwirrten Eindruck und hatte ein großes Messer in der Hand. Nach ersten Angaben der Polizei hatte der junge Mann versucht, sich und Polizisten zu verletzen. Kurz darauf fielen die tödlichen Schüsse.

Amsterdam: Polizei erschießt Influencer Sammy B. – Eltern erheben Vorwürfe

Update, 17.9.20, 10.09 Uhr: Nachdem Sammy B. aus Wetzlar in Amsterdam von der Polizei erschossen wurde, haben sich seine Eltern in einem Statement auf Instagram zu Wort gemeldet. Dort schreiben sie: „Er lag schon auf dem Boden und war von den Beamten überwältigt worden, als er durch drei Schüsse aus einer Pistole getötet wurde!" Die Polizei habe von seinem geistigen Zustand gewusst. Ein Video des Vorfalls zeigt, dass der Fitness-Influencer desorientiert und verwirrt wirkte, bevor er von der Polizei in Amsterdam überwältigt und anschließend erschossen wurde. Mehrere Schüsse sind zu hören.

Die Eltern von Sammy B. schreiben auf Instagram: "Es ist das Schlimmste, was einer Mutter und einem Vater passieren kann, und obwohl wir emotional durch die Hölle gehen, geben uns so viele Menschen Mut und Unterstützung, um für seine Gerechtigkeit zu kämpfen – damit so etwas in der Zukunft nie wieder passiert!“

Influencer in Amsterdam erschossen: Was geschah vor den tödlichen Schüssen?

Was mit dem Influencer aus Wetzlar am besagten Tag in Amsterdam los war? Es bleibt bisher ein Rätsel. „Wir gehen von einer plötzlichen Psychose aus“, schreiben die Eltern. Entsprechende Ermittlungen dauern offenbar noch an. Sammy B. soll von Wetzlar nach Amsterdam gereist sein, um seinen 23. Geburtstag zu feiern. Weil die Eltern von Nachrichten, die ihr von vor Ort geschickt haben soll, verwirrt wirkte, sollen sie die Polizei in Amsterdam informiert haben. „Insbesondere betonten wir dabei, dass unser Sohn aufgrund seines unerklärlichen und plötzlichen Verschwindens und seiner Wesensveränderung medizinische Hilfe und Betreuung benötige. Zwar bestanden vielversprechende Möglichkeiten, Samuel aufzufinden und in Sicherheit zu bringen, diese vereitelte die Amsterdamer Polizei allerdings durch ihr wiederholt unbedachtes Vorgehen", hatten sie bereits vor einigen Wochen erklärt.

Update, 20.8.20, 14.29 Uhr: Nach dem Tod von Sammy B. aus Wetzlar in Amsterdam äußert sich die Familie des Fitness-Influencers. In einem Schreiben erklären Justine S. K. und Kai B.: „Fassungslos und erfüllt von tiefer Trauer im Angesicht dieses Unglücks können wir nicht begreifen, was geschehen ist.“ Nach Angaben der Eltern war der junge Mann am 10.8.2020 mit Freunden nach Amsterdam gefahren, um dort seinen 23. Geburtstag zu feiern. „Seit Mittwoch, dem 12.8.2020 zeigte unser Sohn ein für ihn sehr untypisches Melde- und Antwort-/Zeit-Verhalten, das uns zunehmend große Sorgen bereitete. In seinen wenigen Botschaften an diesem Tag erschien er temporär wesensverändert, verwirrt und psychotisch, aber auch zeitweise hilfesuchend. Ein Zustand, der ganz und gar untypisch für seinen Charakter war“, erklären die Eltern.

Eltern von Sammy B. aus Wetzlar: Eltern des Fitness-Influencers kritisieren Polizei

Die Eltern von Sammy B. wandten sich an die Polizei in Amsterdam. „Insbesondere betonten wir dabei, dass unser Sohn aufgrund seines unerklärlichen und plötzlichen Verschwindens und seiner Wesensveränderung medizinische Hilfe und Betreuung benötige. Zwar bestanden vielversprechende Möglichkeiten, Samuel aufzufinden und in Sicherheit zu bringen, diese vereitelte die Amsterdamer Polizei allerdings durch ihr wiederholt unbedachtes Vorgehen", heißt es bei den Eltern des Fitness-Influencers aus Wetzlar.

Bei der Polizei in Amsterdam hieß es am Donnerstag zu dem Vorfall, Sammy B. habe versucht, sich und Polizisten zu verletzen. Er habe einen psychisch gestörten Eindruck gemacht. „Nachdem der Mann sich trotz wiederholter Warnungen den Polizisten genähert habe, hätten diese versucht, ihn festzunehmen. Dabei habe der Mann um sich gestochen. Daraufhin hätten die Beamten auf ihn geschossen“, berichtet die Nachrichtenagentur dpa, die sich auf Angaben der Polizei in den Niederlanden beruft. Der 23-Jährige starb demnach trotz Wiederbelebungsmaßnahmen im Krankenhaus.

Polizei erschießt 23-Jährigen: „Exzessive Gewalt durch Polizeikräfte ist ein global vielgestaltig präsentes Problem“

Die Eltern von Sammy B. aus Wetzlar äußern deutliche Kritik am Vorgehen der Polizei in Amsterdam: „Die Polizisten waren ihm zahlenmäßig weit überlegen. Nach unserer Überzeugung muss es geschulten Sicherheitskräften möglich sein, eine solche Situation durch eine gezielte Entwaffnung aufzulösen. Stattdessen näherte man sich unserem Sohn aggressiv und gab aus kürzester Distanz drei tödliche Schüsse auf einem am Boden liegenden, hilfsbedürftigen Menschen ab. Wir empfinden tiefe Abscheu und sind schockiert über dieses brutale Vorgehen. Es ist uns unmöglich, hier eine verhältnismäßige Maßnahme zu erkennen. Hätte die Polizei nur ein wenig umsichtiger und behutsamer agiert, wäre unser Sohn noch am Leben“, schreiben Justine S. K. und Kai B.. Sie fordern die lückenlose Aufklärung des Tods ihres Sohnes. „Exzessive Gewalt durch Polizeikräfte ist ein global vielgestaltig präsentes Problem, welches nicht übergangen oder ignoriert werden darf.“

Ein Spendenkonto wurde eingerichtet, „um Gerechtigkeit für unseren Sohn zu bekommen und weiteren Opfern von Polizeigewalt sowie deren Angehörigen bei der Aufklärung und Bewältigung ihrer Fälle behilflich sein zu können.“

In Amsterdam erschossen: Freunde planen Demo für Sammy B. aus Wetzlar

Die Freunde des in Amsterdam erschossenen Sammy B. rufen unter dem Titel „Justice für Sammy“ zu einer Demo für den in Amsterdam durch die Polizei erschossenen Fitness-Influencers auf. Am Samstag soll sie ab 16 Uhr am Wetzlarer Einkaufszentrum Forum stattfinden. Ein Trauermarsch zum Domplatz ist geplant.

Erstmeldung, 17.8.20, 10.47 Uhr: Die niederländische Polizei hat am Donnerstag (13.08.2020) in Amsterdam einen 23 Jahre alten Deutschen erschossen. Bei dem Getöteten soll es sich um einen bekannten Fitness-Influencer aus Wetzlar (Mittelhessen) handeln. Das geht aus einem Bericht der „Bild“-Zeitung sowie einem Instagram-Statement der Geschäftspartner des jungen Mannes hervor. In dem Sozialen Netzwerk hatte dieser mehrere zehntausend Follower.

Polizei erschießt 23-Jährigen aus Deutschland: Getöteter soll Fitness-Influencer aus Wetzlar sein

In einem offiziellen Bericht beschreibt die Polizei in Amsterdam, was sich am Todestag des Wetzlarers ereignet haben soll: Polizeibeamte hätten den 23-Jährigen am Nachmittag mit einem Messer in der Hand im Südwesten der Stadt gesehen. Der Mann habe versucht, sich und Polizisten zu verletzen. Er habe einen psychisch gestörten Eindruck gemacht, hieß es weiter. Mehrere Versuche, mit ihm zu sprechen, seien gescheitert.

Nachdem der Mann sich trotz wiederholter Warnungen den Polizisten genähert habe, hätten diese versucht, ihn festzunehmen. Dabei habe der Mann um sich gestochen. Daraufhin hätten die Beamten auf ihn geschossen. Der 23-Jährige starb den Angaben zufolge trotz Reanimationsmaßnahmen in einer Klinik.

Fitness-Influencer aus Wetzlar bei Polizeieinsatz in Amsterdam getötet: Video soll die Szenen zeigen

Auf Twitter kursiert ein Video, das die Minuten vor den tödlichen Schüssen zeigen soll, auch lokale Medien berichten darüber. Zu sehen ist ein junger Mann, der kaum bekleidet ist und sich ein Messer an den Hals hält. Ein Polizist mit Hund pirscht sich von hinten an, ringt den jungen Mann zu Boden, dieser schreit daraufhin lautstark. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie er sich am Boden wehrt und wild um sich schlägt. Dann sind drei Schüsse zu hören und die Aufnahme endet.

Polizeikommandant Frank Paauw verteidigte die Ereignisse in Amsterdam. „Kein einziger Offizier geht zur Arbeit und denkt, dass er an diesem Tag jemanden erschießen wird. Amsterdamer Polizisten sind keine Cowboys“, sagte er der niederländischen Tageszeitung „Het Parool“. Die Schussabgabe sei verhältnismäßig gewesen, der 23-jährige Deutsche soll einem Polizisten mit dem Messer in die Schutzweste gestochen haben.

Vater des Getöteten aus Wetzlar mit heftigen Worten gegen die Polizei

Eine Coaching-Seite, die mit dem Fitness-Influencer aus Wetzlar zusammenarbeitet, bestätigte den Tod des 23-Jährigen. Er sei zwei Tage nach seinem Geburtstag in Amsterdam von der Polizei erschossen worden, hieß es in dem Instagram-Post, in dem der Verstorbene als „gutherziger, liebender und fürsorglicher Mensch“ beschrieben wird. Die Bild-Zeitung zitierte derweil den Vater des Getöteten, der online geschrieben haben soll: „Die Polizei hat meinen Sohn ermordet". In Amsterdam hat die Kriminalpolizei weitere Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. (tvd)