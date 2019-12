Mutmaßliche Geiselnahme in Augsburg: Täter bedrohte Verwandte und Bekannte - mögliches Motiv bekannt

Ein Spezialkommando der Polizei hat eine Bedrohungslage in einem bayerischen Wohnhaus beendet. Das Motiv des Täters ist bislang noch offen.

Im Landkreis Augsburg hat ein Mann offenbar fünf Personen als Geiseln genommen - die Polizei spricht am Tag danach von einer „unklaren Bedrohungssituation“.

Ein Spezialkommando stürmte das Wohnhaus.

Das Motiv des 23-jährigen Täters könnte nun feststehen.

17.55 Uhr: Die Polizei hatte eine mutmaßliche Geiselnahme am Samstagabend in Diedorf bei Augsburg offenbar sehr ernst genommen: Wie nun bekannt wurde, war ein Großaufgebot an Spezialeinsatzkräften ausgerückt - darunter auch Verstärkung aus München.

Bei den fünf Bedrohten handelte es sich nach Angaben der Ermittler um Verwandte und Bekannte des festgenommenen 23-Jährigen. Zwei von ihnen hatten das Haus bereits verlassen, als die Polizei eintraf. Die drei anderen seien unversehrt gewesen.

Mutmaßliche Geiselnahme in Augsburg: Täter in Untersuchungshaft - Streit über Drogen?

15.46 Uhr: Ersten Erkenntnissen zufolge sei es zwischen dem Täter und den fünf weiteren Personen zu einem Streit gekommen. Dieser könnte in Zusammenhang mit Betäubungsmittelkriminalität stehen. Der Täter sitzt bislang wegen des Verdachts auf Geiselnahme in Untersuchungshaft.

14.20 Uhr: Anwohner aus der direkten Nachbarschaft berichten, dass der Polizeieinsatz sehr ruhig verlaufen sei. Viele hätten zuerst gar nichts von dem Polizeiaufgebot gemerkt, die sich auf einem Supermarktparkplatz in der Nähe versammelt hatten. Einige haben nur über soziale Medien von dem Einsatz erfahren.

Insgesamt sei der Einsatz sehr professionell und ruhig abgelaufen. Erst gegen 23.15 Uhr, als ein Sonderkommando das Haus stürmte, sei diese Ruhe durch einen damit verbundenen lauten Knall gestört worden.

10.25 Uhr: Am Tag nach dem Großeinsatz im Landkreis Augsburg will ein Polizeisprecher nicht unmittelbar bestätigen, dass es sich um eine Geiselnahme gehandelt habe. Gegenüber der dpa sprach er von einer „unklaren Bedrohungssituation“.

Da die Sachlage zu Beginn des Einsatzes diffus gewesen sei, sei die Polizei mit einem Großaufgebot an Spezialeinsatzkräften ausgerückt - unter anderem mit Verstärkung aus München.

Mann mit Messer bewaffnet - Polizei stürmt Wohnhaus in Anhausen

Erstmeldung (22. Dezember, 8 Uhr):

Diedorf - Im Diedorfer Ortsteil Anhausen (Landkreis Augsburg) ist es am späten Samstagabend (21. Dezember) zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein 23-jähriger Mann, der aus dem Ort stammen soll, hatte fünf Personen in einem Wohnhaus als Geiseln genommen. 150 Einsatzkräfte rückten aus.

Der Geiselnehmer soll laut Informationen der Augsburger Allgemeinen mit sämtlichen Opfern entweder verwandt oder bekannt sein. Auch die Mutter und die Freundin des 23-Jährigen waren offenbar betroffen. Zwei der Geiseln konnten das Haus im Laufe des Abends wohlbehalten verlassen. Gegen 23.15 Uhr stürmte ein Spezialkommando den Tatort. Dabei blieben alle Beteiligten unverletzt.

Geiselnahme im Landkreis Augsburg: Spezialkommando der Polizei stürmt Wohnhaus

Der 23-jährige Täter war ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Messer bewaffnet. Sein Motiv ist bislang unbekannt. Offenbar stammt er aus Anhausen und soll in dem betreffenden Wohnhaus gelebt haben.

Der erste Notruf bei der Polizei war gegen 18 Uhr eingegangen. Daraufhin versammelten sich die Einsatzkräfte auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Supermarktes. Nachdem der Einsatz erfolgreich abgeschlossen worden war, untersuchte die Spurensicherung den Tatort. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

lks

