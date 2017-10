Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß in Brandenburg

Tödlicher Unfall in Brandenburg: Ein Auto kracht auf nasser Fahrbahn in einen entgegenkommenden Lkw - dabei kommen zwei Menschen ums Leben.

Ahrensfelde - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen sind auf einer Bundesstraße bei Ahrensfelde in Brandenburg die beiden Insassen eines Autos ums Leben gekommen. Der Pkw kam am Montagabend auf nasser Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lastwagen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dem Lastwagenfahrer sei nichts passiert. Bei den Opfern handele es sich um einen Mann und eine Frau. Der Unfall ereignete sich bei der Gemeinde Blumberg im Landkreis Barnim.

