Oldtimer kracht in PKW - Fahrer in seinem Wagen gefangen

Im westfälischen Paderborn kam es zu einem heftigen Auffahrunfall. Ein Mann stieß mit seinem Oldtimers mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines vor ihm fahrenden PKW. Plötzlich war der Fahrer in seinem Schätzchen gefangen.

Verkehrsunfall auf der Warburger Straße (B68)

Oldtimer-Fahrer aus Paderborn fährt auf PKW auf

Feuerwehr wegen eingeklemmter Person im Einsatz

Paderborn - Zu einem folgenschweren Auffahrunfall kam es am Samstag auf der Bundesstraße 68. Der Fahrer eines Oldtimers aus Paderborn befuhr die besagte Straße aus Richtung Lichtenau kommend. Vor der Haxtergrundbrücke übersah der 83-Jährige offenbar den Wagen einer Frau (57). Mit voller Wucht prallte er in das Heck des PKW, wie owl24.de* berichtet.

Auffahrunfall in Paderborn: Fahrer im Wagen eingeklemmt

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Paderborn wollte die 57-Jährige nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Doch plötzlich kracht es gewaltig. Nach der Kollision stieß der Oldtimer in die Leitplanke. Der 83-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Auto eingeklemmt.

Mit schwerem Gerät gelang es der Feuerwehr Paderborn, den Mann aus dem Wrack zu befreien. Er erlitt schwere Verletzungen. Auch die Fahrerin des anderen Wagens wurde leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde beide in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Die Ermittler schätzen den entstandenen Sachschaden auf rund 20.000 Euro.

