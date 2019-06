Porschefahrer baut Unfall, haut ab - und lässt sein Nummernschild liegen

Ein Porsche Cayenne war wohl zu schnell unterwegs und hat Sachschaden verursacht. Der Fahrer flüchtet - ließ aber sein Kennzeichen zurück.

Bad Nauheim - Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit kam ein Porschefahrer mit seinem Fahrzeug zwischen Mittwochabend und Donnerstag früh von der Fahrbahn ab. An der Abfahrt der B3 Bad Nauheim-Rödgen wurde der Sportwagen aus der Kurve getragen. Der Pkw überfuhr eine Verkehrsinsel und krachte gegen ein Verkehrszeichen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, verließ der Fahrer die Unfallstelle.

Porsche Cayenne: Polizei rechnet mit schnellem Fahndungserfolg

Doch bei dem Unfall riss das vordere Kennzeichen des Porsche ab und blieb am Unfallort liegen. Aufgrund dieser „Visitenkarte“ gelang den Ermittlern ein rascher Fahndungserfolg - das Unfallauto, ein roter Porsche Cayenne, war schnell ausgemacht. Nun ermittelt die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen. (uwe)

