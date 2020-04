Messerangriff: Ehemann sticht auf Frau und Stiefsohn ein

In Bad Wildungen in Nordhessen hat ein Mann auf seine Ehefrau und seinen Stiefsohn eingestochen.

In Bad Wildungen in Nordhessen hat ein Mann auf seine Ehefrau und seinen Stiefsohn eingestochen. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Kassel.

In Bad Wildungen (Nordhessen) hat ein Ehemann auf Frau und Sohn eingestochen

hat ein Ehemann auf Frau und Sohn eingestochen Beide müssen medizinisch behandelt werden

Der Angreifer stellte sich der Polizei

Bad Wildungen – Ein 54 Jahre alter Mann soll am frühen Mittwochmorgen in einem Stattteil von Bad Wildungen (Nordhessen) mit einem Messer auf seine Ehefrau und seinen erwachsenen Stiefsohn eingestochen haben, die seitdem medizinisch behandelt werden. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Kassel auf Anfrage der Redaktion.

Bad Wildungen (Nordhessen): Ehemann sticht auf Frau und Sohn ein - Angreifer stellt sich Polizei

Über die Schwere der Verletzungen der beiden Angegriffenen machte sie keine Angaben. Der Tatverdächtige war demzufolge erst mit dem Auto geflohen. Später stellte er sich in anwaltlicher Begleitung auf dem Gelände des Polizeipräsidiums Kassel, heißt es in der Mitteilung. Der Einsatz von mehreren Polizei- und Rettungswagen hatte trotz der frühen Stunde Aufsehen in dem Dorf erregt.

Zum Haushalt soll offiziell unbestätigten Meldungen zufolge ein minderjähriges Kind gehören, das unversehrt sein soll.

red

Kriminalstatistik Hessen: Laut Polizei gehen Fallzahlen zurück

Insgesamt ist die Kriminalität in Hessen rückläufig. Sie sank im Jahr 2019 erneut, wie aus der Kriminalstatistik der hessischen Polizei hervorgeht. Mit weniger als 365.000 Straftaten wurden rund 2 Prozent weniger gezählt als im Vorjahr 2018. Elf Jahre zuvor, im Jahr 2008, waren noch mehr als 407.000 Straftaten registriert worden.

Damit ist der Wert von 2019 laut hessischem Innenministerium der niedrigste seit 1980. Auch die Anzahl der Straftaten pro Einwohner ging im Jahr 2019 zurück: Sie ist auf 5823 Straftaten pro 100.000 Einwohner gesunken. Im Jahr 2018 waren es 5971, im Jahr 2008 noch 6708 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist damit im Jahr 2019 auf einen historischen Tiefstand gesunken, heißt es vom Innenministerium.

Andere Messerangriffe in Nordhessen

Zuletzt ist in Helsa im Landkreis Kassel ist ein Streit* zwischen zwei Männern eskaliert. Einer wird beim Angriff mit einem Messer lebensgefährlich verletzt.

Ebenso kam es am Altmarkt in Kassel* zu einem größeren Polizei-Einsatz. Ein Mann wurde bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt.

